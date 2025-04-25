Depremin 3. gününde de İstanbullular sokaklarda!

Silivri açıklarında 23 Nisan günü saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 3 gün geçti. Depremin ardından evlerine girmekten çekinen vatandaşlar, aileleriyle birlikte park ve bahçelerde kurdukları çadırlarda ya da kendi araçlarında kalmaya devam ediyor. Bahçelievler'deki bir parka çadırlarını kuran vatandaşlar, bölgede yoğunluk oluşturdu.
"4 KİŞİ ARABANIN İÇİNDE YAŞIYORUZ"
Ailesiyle birlikte 3 gündür araçta kalan Ender Çetinkaya, "23 Nisan'dan beri bir sokaktayız. Ben işten izin aldım. Çocuklarım da Pazartesi günü okula gidecek. Ben de Pazartesi günü gitmek zorundayım. Burada belediyenin bir park alanına sığındık. Evimizde kolonlarımız patladı. Demirleri paslı, çürük, elinizle ufalanıyor. 23 Nisan'dan beri 4 kişi bu arabanın içinde yaşıyoruz. Evimize gidemiyoruz, buradaki birçok insan gibi aslında. Geceleri çok soğuk oluyor. İnsanlar yerlerde bile yatıyor, çadırlarda kalanlar var. Çadırımız da yok, gidebileceğimiz sağlam binası olan bir akrabamız da yok. Bu park ücretli. Etrafında bina olmadığı için mecburen buraya sığındık, herkes gibi.
Günlük park ücreti 200 lira galiba. Ne kadar kalacağım, ne yapacağım, nasıl karşılayacağım? Bu da ekstra bir külfet. Dışarıda yiyip içiyoruz bir külfet. İkimiz de yiyemiyoruz çünkü. 4 kişilik aile ve İstanbul şartları. Buradaki diğer insanlar gibi biz de bir büyük sarsıntıdan korkuyoruz. Çünkü benim binam bunu kaldırmaz" dedi.
"EVE GİTMEYE KORKUYORUZ"
23 Nisan'dan beri 4 kişilik ailesiyle birlikte parkta kurduğu çadırda kalan Hakan Demir ise, "Üç gündür buradayız. Duş almak zor tabii ki de. Eve gitmeye korkuyoruz. Depremden sonra çoğu insanın travması oldu. Geceleri biz çadırda kaldığımız için sıcak oluyor. Ama çadırı olmayan insanlar var. Bu gece bir bilmiyorum, eve gitmeyi düşünüyoruz ama evimize güvenmediğimiz için tekrardan çadırda kalabiliriz, korkuyoruz" dedi.