Depremin 3. gününde de İstanbullular sokaklarda!

"4 KİŞİ ARABANIN İÇİNDE YAŞIYORUZ"

Ailesiyle birlikte 3 gündür araçta kalan Ender Çetinkaya, "23 Nisan'dan beri bir sokaktayız. Ben işten izin aldım. Çocuklarım da Pazartesi günü okula gidecek. Ben de Pazartesi günü gitmek zorundayım. Burada belediyenin bir park alanına sığındık. Evimizde kolonlarımız patladı. Demirleri paslı, çürük, elinizle ufalanıyor. 23 Nisan'dan beri 4 kişi bu arabanın içinde yaşıyoruz. Evimize gidemiyoruz, buradaki birçok insan gibi aslında. Geceleri çok soğuk oluyor. İnsanlar yerlerde bile yatıyor, çadırlarda kalanlar var. Çadırımız da yok, gidebileceğimiz sağlam binası olan bir akrabamız da yok. Bu park ücretli. Etrafında bina olmadığı için mecburen buraya sığındık, herkes gibi.