Depremin ardından tedbiren boşaltılan hastanenin sağlık hizmeti çadırlarda sürdürülüyor

Yıldırım, hastane bahçesinde kurulan sahra hastanesinde birinci basamak sağlık hizmeti verdiklerini belirterek, "İkinci basamak ameliyat falan gerektiğinde hastalarımızı sevk ediyoruz. Ambulanslarımız hazır bekliyor. Dörtyol Devlet Hastanesi faaliyette, sahra gemilerimiz var; oralara da sevk ediyoruz. Şu an yaklaşık 100 personelimiz çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları olarak ilk andan itibaren depremzedelerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Sağlık teşkilatı olarak depremzedelerin yanındayız. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sağlık teşkilatı olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.