Depremin yıkıma neden olduğu Doğanşehir’de 2 konteyner çarşı kuruluyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin en çok etkilediği ilçelerden Doğanşehir'de, bir yandan barınma sorununun çözülebilmesi için konteyner kent yapımı sürerken diğer yandan da ekonomik hayatın devam etmesi için konteyner çarşı kuruluyor.

İlçe merkezinde 50 konteynerin yerleştirildiği birinci çarşıda çalışmalar son aşamaya geldi, diğer çarşıda ise zemin düzenlemesi yapılıyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ilçede 2 konteyner çarşı yapımının sürdüğünü, ilkinin zemininin hazırlandığını ve bazı konteynerlerin yerleştirildiğini söyledi.

Zelyurt, "Şu anda 50 konteyner indi. Elektrik bağlantıları ve abonelikleri yapıldıktan sonra komisyon oluşturup esnafa bu konteynerleri kurayla teslim etmeyi düşünüyoruz. Esnaf odası esnaflardan talepleri alacak." dedi.