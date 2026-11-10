Depremzede aileye yeni evinde güpegündüz hırsızlık şoku: 500 bin TL değerinde para ve altın çaldılar

"AİLECE YAŞADIĞIMIZ ZORLUKLARI ATLATAMADAN BÖYLE BİR HIRSIZLIK OLAYI OLUNCA ÇOK ETKİLENDİK"

Pandemi döneminde babasını kaybettiğini, 6 Şubat depremlerinde de evlerinin yıkıldığını söyleyen Şahin, son hırsızlık olayının acılarını daha da katladığını belirterek "Biz bunların yakalanmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı başkalarının da canı yanmasın. Zaten zor bir süreçten geçtik. Pandemi döneminde babamı kaybettik, sonrasında 6 Şubat depremlerinde evimiz hasar aldı ve yerinde dönüşümle ciddi zorluklar çekerek evimizi yeniden yaptırdık. Bu 2 şoku daha tam atlatamadan tekrardan böyle bir hırsızlık olayı olunca ailece çok etkilendik. Bunu yapanların da en yakın zamanda bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan ailenin ihbarı ile olay yerine gelen ve inceleme yapan polis ekiplerinin 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör