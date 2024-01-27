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Giriş Tarihi: 27.1.2024

Depremzede çocuklar unutulmadı

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Depremzede çocuklar unutulmadı
Tan Sağtürk'ün Genel Müdürlüğü'nü üstlendiği Devlet Opera ve Balesi (DOB) sömestirde de depremzede çocukları unutmadı. Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, 'Eni'nin Kalbi' isimli çocuk operasını depremzede çocuklarla buluşturmak için yola çıktı. Çocuk operası sırasıyla Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta çocuklarla buluşmaya başladı. Cennet Türker'in yazdığı, Hande Kocatürk, Metin Bayram ve İpek İncekaş'ın rol aldığı oyun çocukların büyük ilgisini çekti. Oyuncular, temsil sonrası çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.

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Depremzede çocuklar unutulmadı
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