Depremzede Furkan kitabında felaketi anlattı

Asrın felaketini yaşayan Hataylı 10'uncu sınıf öğrencisi Furkan Dağlı (16), depremde yaşadıklarını "Depremin İzinde" adını verdiği kitabında anlattı. Hatay'ın Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde yaşayan Furkan Dağlı ve ailesi depreme 3 katlı müstakil evlerinde yakalandı. Ağır hasar alan evleri yıkılan Dağlı ailesi çocukları Furkan'ın eğitimden geri kalmaması için Ankara'ya yakınlarının yanına gönderdi. Kendileri ise Hatay'da kaldı. 9'uncu sınıfı Ankara'da okuyan Furkan daha sonra memleketine geri döndü ve eğitimine Hatay'da devam etti. Bu arada en büyük hayali kitap yazmak olan Furkan bunu gerçekleştirmeye karar verdi. Genç yazar, "Kitap yazmak hayalimdi. Ama konu seçmekte zorlanıyordum. Ben de yaşadığım en acı olayı yazmaya karar verdim. Kitabımı gözyaşları içinde yazdım. İlk etapta 500 tane basıldı. Şu an kitabım raflarda. Okuyanlardan gelen mesajlar beni çok mutlu ederken bir yandan da hüzünlendirdi. Özellikle aynı duyguları yaşan Hataylı okuyucularımın mesajları beni çok etkiledi" dedi.