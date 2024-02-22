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Giriş Tarihi: 23.2.2024

Depremzede Mehmet’in yeni hayatı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Depremzede Mehmet’in yeni hayatı
Şubat'ta meydana gelen asrın deprem felaketinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Mavi Konutlar Sitesi yerle bir oldu. Depremden 7 ay önce taşınan Kızılkaya ailesinden baba Aslan, anne Dudu (45), dede Mehmet (76), kız kardeşler Nisanur (13) ve Beyzanur Kızılkaya (17) can verdi. 110 saat sonra kurtulan üniversite öğrencisi Mehmet Han ise 7 ay süren tedavisinin ardından Hatay'a dönmek istemedi. Mehmet Han, tek başına Kırıkkale'ye yerleşip hayata sıfırdan başladı. KPSS'ye hazırlanan Mehmet Han, Kırıkkale Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi Bölümü'ne başladı" dedi.
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Depremzede Mehmet’in yeni hayatı
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