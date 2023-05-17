Depremzede vatandaştan beddua ve hakaretlere yanıt: Onların yardımına muhtaç değiliz

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Son yılların en yoğun katılımlı seçimi olarak kayıtlara geçen seçimlerde depremden etkilenen 11 ildeki oy oranları dikkat çekti.
DEPREMZEDE VATANDAŞTAN HAKARETLERE TEPKİ
6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde Cumhur İttifakı sandıktan birinci çıktı. Seçim sonuçlarının ardından sosyal medyada depremzede vatandaşlara yönelik linç kampanyası başlatıldı. CHP'li belediyelerin de dâhil olduğu linçler insanlık dışı boyuta ulaşırken Gaziantep Nurdağı'ndaki bir vatandaş Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklama ile kendilerine yönelik yapılan beddua ve hakaretlere tepki gösterdi.
"DEVLETİMİZ VAR, ALLAH'IMIZ VAR BİZİM"
Seçim sonuçları sebebiyle bölge insanına beddua ve hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerine seslenen depremzede vatandaş, "Biz onların yardımına muhtaç değiliz. Devletimiz var, Allah'ımız var bizim. İzmir'den geldim. Hasta çocuğu getirdim. Burada bir oy bir oydur diye geldim. İkinci turu bekliyorum. Benim kardeşimin çocuğunun burada depremde beli kırıldı. Ben onu aldım geldim. Aslında ben burada oturuyordum. Kışın çocuklarımın yanında, yazın burada oturuyorum. Ben seçim için geldim." şeklinde konuştu.
"BİR PAKET MAKARNA VERDİYSELER OY İÇİN VERMİŞLER"
CHP'nin kendilerine oy için yardım ettiğini söyleyen kadın, "Bize bir paket su verdiyseler, bir paket makarna verdiyseler oy için vermişler. Biz yine de vermiyoruz. Gelsinler, hangi CHP bize getirmiş paketse biz paketlerini iade edelim. Allah, 'Bu elin verdiğini bu el görmesin' diyor. Türkiye'de genç kızlarımız dinliyor bunu. Niye küfür ediyorlar bize? Biz mi istedik? Allah dedi. Evi gitmiş, malı gitmiş, kocası gitmiş, bu insanlar onların bir paket makarnasına mı ihtiyacı var?" ifadelerini kullandı.
➖ONLARA MUHTAÇ DEĞİLİZ— Sabah (@sabah) May 17, 2023
➖YARDIMLARI VARSA GELSİN PARASINI VERELİM
➖BİZİM ALLAH'IMIZ, DEVLETİMİZ VAR
Gaziantep Nurdağı'nda depremden etkilen bir vatandaş, seçim sonuçları sebebiyle bölge insanına beddua ve hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerine seslendi. pic.twitter.com/vINYctOt3A
"BEN ADAMIN ARKASINDAYIM"
Başkan Erdoğan'ı ikinci turda da destekleyeceğini kaydeden depremzede kadın şunları söyledi:
"Benim çocuğum da getirdi. Eliyle dağıttı. O zaman oy vermedi diye geri mi gelsin toplasın? İzmir'de arkadaşlarım da duyacak, duysun. AK Partili arkadaşlarım da var, o da var. Ben adamın arkasındayım. Biz onun bir paket makarnasını almadık. CHP de kapımızı çalmadı. Gelsin paketi varsa ben kendine alayım. Maaşımı kendisine bağışlayayım. Benim eşim on sene önce vefat etti. Biz CHP'nin içinde oturuyoruz. Bir yardım da beklemiyoruz. Bizim Allah'ımız var, devletimiz var. "