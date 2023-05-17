Depremzede vatandaştan beddua ve hakaretlere yanıt: Onların yardımına muhtaç değiliz

"BİR PAKET MAKARNA VERDİYSELER OY İÇİN VERMİŞLER"

CHP'nin kendilerine oy için yardım ettiğini söyleyen kadın, "Bize bir paket su verdiyseler, bir paket makarna verdiyseler oy için vermişler. Biz yine de vermiyoruz. Gelsinler, hangi CHP bize getirmiş paketse biz paketlerini iade edelim. Allah, 'Bu elin verdiğini bu el görmesin' diyor. Türkiye'de genç kızlarımız dinliyor bunu. Niye küfür ediyorlar bize? Biz mi istedik? Allah dedi. Evi gitmiş, malı gitmiş, kocası gitmiş, bu insanlar onların bir paket makarnasına mı ihtiyacı var?" ifadelerini kullandı.

"BEN ADAMIN ARKASINDAYIM"

Başkan Erdoğan'ı ikinci turda da destekleyeceğini kaydeden depremzede kadın şunları söyledi:

"Benim çocuğum da getirdi. Eliyle dağıttı. O zaman oy vermedi diye geri mi gelsin toplasın? İzmir'de arkadaşlarım da duyacak, duysun. AK Partili arkadaşlarım da var, o da var. Ben adamın arkasındayım. Biz onun bir paket makarnasını almadık. CHP de kapımızı çalmadı. Gelsin paketi varsa ben kendine alayım. Maaşımı kendisine bağışlayayım. Benim eşim on sene önce vefat etti. Biz CHP'nin içinde oturuyoruz. Bir yardım da beklemiyoruz. Bizim Allah'ımız var, devletimiz var. "