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Giriş Tarihi: 30.3.2023

Depremzedeler konteynerlere yerlesiyor

Depremzedeler konteynerlere yerlesiyor
Kahramanmaras merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Kocaeli Büyüksehir Belediyesi tarafından kurulumu tamamlanan konteynerlere afetzedeler yerlesmeye basladı. Defne'de afetzedelerin barınma sorununu çözmek için baslatılan çalısmalar yogun sekilde sürüyor. Küçükdalyan Mahallesi'nde Kocaeli Büyüksehir Belediyesi tarafından kurulumu tamamlanan 205 konteyner AFAD'a teslim edildi. Anahtarlarını alan hak sahipleri, AFAD koordinasyonunda konteynerlerine yerlesmeye basladı. Kocaeli Büyüksehir Belediyesi Muhtarlık Isleri Daire Baskanı ve Hatay Koordinatörü Numan Balaban, 50 bin metrekarelik alanda kurdukları konteyner kenti üç bölüme ayırdıklarını söyledi. Alanda planlamasını yaptıkları 320 konteynerin kurulumunu tamamlamak üzere olduklarını anlatan Balaban, bunlardan 205'ini AFAD'a teslim ettiklerini belirtti. Balaban, kalan konteynerleri de bu hafta tamamlayarak AFAD'a teslim etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Ailelerin kurulumu tamamlanan konteynerlere yerlesmeye basladıgını anlatan Balaban, ilk etapta 80 aileye anahtar teslimi yaptıklarını ifade etti. AA

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Depremzedeler konteynerlere yerlesiyor
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