Depremzedelerin hayvan kayıpları karşılanıyor

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Kırıkhan ilçesinde depremde hayvanlarını kaybeden üreticilere büyükbaş dağıtımı gerçekleştirildi. Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımız bize ve bütün kamuoyuna 'depremde hayvanlarını kaybeden vatandaşlarımızın kayıplarının karşılanması yönünde talimat verdi. Biz geçen bu süre içerisinde 43 bin 317 adet küçükbaş hayvanın deprem bölgesindeki kayıpları olan vatandaşlarımıza dağıtımını tamamladık. Yaklaşık 549 bin kanatlı hayvan kaybı vardı. Onları da karşıladık. 26 bin 318 arı ile birlikte kovanı temin ettik. Büyükbaş hayvan kaybı vardı yaklaşık 5 bin 408 adet bunların da bir bölümünü peyderpey tamamladık. Bu pazar gününe kadar tamamının biz vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız.

HATAY'DA 211 BÜYÜKBAŞ HAYVAN DAĞITMIŞTIK

Bütün bu kayıpları karşılarken özellikle en önemli, en cins olarak, verim olarak en üst düzeyde olanlarını vermek adına biraz da süreci yaymış olduk. Hatay'ımızda da bin 211 adedi dağıtılmıştı büyükbaş hayvanların, küçükbaş ve diğer saydığım kovan ve benzeri teminler yapılmıştı. Kendilerine teslim edilmişti. Bin 211 büyükbaş hayvan teslim edilmişti. 762'sini de bugün biz burada üreticilerimizin bir bölümüne kendimiz verdik.

ÜRETİMİ SÜRDÜREBİLMEK İÇİN ÇOK ŞEY YAPIYORUZ

Diğerlerini de arkadaşlar bu pazar gününe kadar şu anda yoldalar onlar da teslim etmiş olacaklar. Elbette biz üreticilerimizin üretimi sürdürebilmesi için birçok şey yapıyoruz" dedi.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayınlanan Gelir Koruma Sigortası hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, "Daha dün Resmi Gazete'de gece yayınlandı. Mesela Gelir Koruma Sigortası yani buğday eken üreticilerimizin makarnalık ve ekmeklik buğdayla alakalı eğer poliçe yaptıkları, sigortaladıkları bedel piyasa fiyatından daha yüksekte kalır ise yani piyasa fiyatı düşerse o poliçeyle onları karşılayacağız. Dünyada uygulaması olmayan, ilk kez bizim ülkemizde uygulamaya geçecek bir husus bunun gibi birçok uygulamamız var. Her şeye rağmen üretime devam eden üreticilerimizin üretimine devam edilmesi ve bu bereketli toprakların önce Anadolu'yu ondan sonra da ihtiyacı olan diğer coğrafyaları doyuracak, onların gıda ihtiyacını temin edecek üretimi yapabilmeleri" diye konuştu.