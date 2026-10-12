Haberler Yaşam Haberleri Depremzedelerin yüzü güldü: 32 afet konutu hak sahiplerine teslim edildi
Giriş Tarihi: 12.10.2026 14:36

Depremzedelerin yüzü güldü: 32 afet konutu hak sahiplerine teslim edildi

Elazığ'da afet konutları için anahtar teslim programı kapsamında Kovancılar ilçesi Ekinbağı Köyü'nde 12, Merkez Hıdır Baba Köyü'nde 7 ve Merkez Yukarı Çakmak Köyü'nde 13 olmak üzere toplam 32 konutun anahtar teslimi gerçekleştirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ERKAN KÖSE ERKAN KÖSE
Depremzedelerin yüzü güldü: 32 afet konutu hak sahiplerine teslim edildi
  • ABONE OL

AFAD Elazığ İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, depremzede vatandaşlar güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Kovancılar ilçesine bağlı Ekinbağı Köyü'nde yapımı tamamlanan 12 afet konutunun anahtar teslimi gerçekleştirildi. Hak sahibi vatandaşlar, yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

MERKEZ KÖYLERDE TESLİM PROGRAMI

AFAD Elazığ tarafından yapılan duyuruya göre, Elazığ Merkez köylerinde afet konutları için anahtar teslim programı düzenlendi. Merkez Hıdır Baba Köyü 9 Ekim Cuma günü 7 konutun anahtar teslimi yapıldı. Merkez Yukarı Çakmak Köyünde ise aynı gün saat 14.00'te 13 konutun anahtar teslimi gerçekleştirildi.

"GÜVENLİ VE MODERN YAŞAM ALANLARINA KAVUŞTULAR"

Teslim törenlerinde konuşan Afad yetkilileri, depremzede vatandaşların güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşmasının kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, konutların hayırlı olması temennisinde bulundular. Afet konutlarının anahtar teslimiyle birlikte hak sahibi aileler, yeni yuvalarına yerleşmeye başladı.

#ELAZIĞ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzedelerin yüzü güldü: 32 afet konutu hak sahiplerine teslim edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA