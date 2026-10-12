Depremzedelerin yüzü güldü: 32 afet konutu hak sahiplerine teslim edildi

AFAD Elazığ İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, depremzede vatandaşlar güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Kovancılar ilçesine bağlı Ekinbağı Köyü'nde yapımı tamamlanan 12 afet konutunun anahtar teslimi gerçekleştirildi. Hak sahibi vatandaşlar, yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

MERKEZ KÖYLERDE TESLİM PROGRAMI

AFAD Elazığ tarafından yapılan duyuruya göre, Elazığ Merkez köylerinde afet konutları için anahtar teslim programı düzenlendi. Merkez Hıdır Baba Köyü 9 Ekim Cuma günü 7 konutun anahtar teslimi yapıldı. Merkez Yukarı Çakmak Köyünde ise aynı gün saat 14.00'te 13 konutun anahtar teslimi gerçekleştirildi.

"GÜVENLİ VE MODERN YAŞAM ALANLARINA KAVUŞTULAR"

Teslim törenlerinde konuşan Afad yetkilileri, depremzede vatandaşların güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşmasının kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, konutların hayırlı olması temennisinde bulundular. Afet konutlarının anahtar teslimiyle birlikte hak sahibi aileler, yeni yuvalarına yerleşmeye başladı.