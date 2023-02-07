Depremzedelerle dalga geçen vicdansız tutuklandı: Hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan felaketin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürerken Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Adıyaman ve çevre illerde de depremin şiddeti ciddi yıkımlara ve can kayıplarına sebebiyet verdi.

Depremin şiddetinden etkilenen illerde birçok binanın yıkılması sonucu enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları hızla devam ederken bir grup gencin göçük altında kalan insanları arayarak dalga geçtiği anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Discord üzerinden yayın açarak yardım bir isteyen çocuğa ulaşan vicdansızların yardım getiriyormuş gibi yaparak çocukla alay ettikleri anların ortaya çıkmasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SAVCILIKTAN ŞÜPHELİ ÇOCUĞA TUTUKLAMA TALEBİ

Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında enkaz altındaki insanları kandıran 18 yaşından küçük şüpheli Mesut B. tespit edilir edilmez polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardındansa şüpheli çocuk İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Mesut B., 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

YAŞANAN FELAKET SEVK YAZISINDA ANLATILDI

Savcılık sevk yazısında çarpıcı detaylara yer verdi. Soruşturma kapsamında 6 Şubat 2023 günü saat 04.17 ve 13.24 sıralarında Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde sırasıyla 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası ülkemizde Gaziantep, Malatya, Adana, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis illerinde de deprem meydana geldiği, artçı depremlerle birlikte hasarın oldukça fazla olduğu, resmi kurumlarca halen depremzedelere yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, birçok vatandaşın hayatını kaybettiği olayda çok sayıda yaralanan vatandaşın olduğu, yanı sıra halen göçük altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşların bulunduğu aktarıldı.

"ANNEMİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİLDİM"

Hakimlikte ifade veren şüpheli Mesut B., "Beni tehdit ettikleri için böyle bir eylemi yaptım. Yusuf annemi işe giderken öldüreceğini söyledi. Evimizi ve aracımızı yakacağını söyledi. Yayındayken birisini arayacağını Yusuf bana söyledi. Bu arayan kişi benimle konuşacaktı. Ben de onun bana söylediklerini söyleyecektim. Bu kişi telefonda bana 'Islık çalıyorum, orada mısınız' diye dedirtti. Ben de bunları telefonda söyledim. Arayan kişi ben değilim. Ben sadece bana konuşulanları söyledim. Tekrar ettim. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Video kaydında Yusuf'un sesi 'Islık çalıyorum de' dediği kayıt altındadır. Ben sadece onun söylediklerini tekrarladım. Yine de pişmanım. Twitterdan bizim bilgilerimizi paylaşıyorlar. Annemin ve ailemin canı tehlikededir. Onların korunmasını talep ediyorum" diyerek suçsuz olduğunu iddia etti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, ikrar içeren beyanı, diğer şüpheli Yusuf U.'nun beyanları, olayın meydana geliş şekli, kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Mesut B.'nin eyleminin kamu barışını bozmaya elverişli olduğunu kaydederek şüpheli çocuğun tutuklanmasına karar verdi.