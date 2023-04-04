Derbide 17 taraftara gözaltı... Sahaya sandviç ekmeği bile attılar

Fenerbahçe'nin 4-2 mağlup olduğu ve Fenerbahçe taraftarlarının tezahüratlarla kulüp yönetimini ve Ali Koç'u istifaya çağırdığı maçta 17 taraftara "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle işlem yapıldı. Maçın 28. dakikasında Beşiktaş'ın futbolcusu Vincent Aboubakar'ın Fenerbahçe tribünlerine yaptığı hareket sonrasında ve Beşiktaş'ın ikinci yarı attığı gollerden sonra sahaya yabancı madde atan ve stadın korkuluklarına tırmanan taraftarlar İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından tespit edildi.