Derbide 17 taraftara gözaltı... Sahaya sandviç ekmeği bile attılar

Spor Toto Süper Lig'in 27. Haftası'nda Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde İstanbul Emniyeti yoğun bir mesai yaptı.
Fenerbahçe'nin 4-2 mağlup olduğu ve Fenerbahçe taraftarlarının tezahüratlarla kulüp yönetimini ve Ali Koç'u istifaya çağırdığı maçta 17 taraftara "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle işlem yapıldı. Maçın 28. dakikasında Beşiktaş'ın futbolcusu Vincent Aboubakar'ın Fenerbahçe tribünlerine yaptığı hareket sonrasında ve Beşiktaş'ın ikinci yarı attığı gollerden sonra sahaya yabancı madde atan ve stadın korkuluklarına tırmanan taraftarlar İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından tespit edildi.
BİR YIL BOYUNCA YASAKLILAR...
Üç taraftara "Müsabaka ve Seyir Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi" maddesinden, üç taraftara "Spor Alanlarında Taşkınlık Yapılması ve Tesislere Zarar Verilmesi" maddesinden, 11 taraftara ise "Spor Alanlarına Yasaklı Madde Sokulması ve Sahaya Yabancı Madde Atmak" maddesinden yasal işlem yapıldı.
Haklarında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçundan dolayı işlem yapılan taraftar bir yıl boyunca spor müsabakalarına giremeyecek.
Gözaltı işlemi uygulanan ve ceza alan söz konusu taraftarlar bir yıl boyunca kendi takımlarının bütün maçlarından önce ve ikinci yarılarından önce ikamet adreslerine en yakın karakollara giderek imza atacak.