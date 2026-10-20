Haberler Yaşam Haberleri Derbide meşale dehşeti! Meşale yüzüne isabet etti: 5 dikiş atıldı
Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:29

Derbide meşale dehşeti! Meşale yüzüne isabet etti: 5 dikiş atıldı

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde deplasman tribününden atılan meşalenin yüzüne isabet etmesiyle yaralanan 35 yaşındaki Trabzonspor taraftarı H.C.’nin burnu kırıldı, yüzüne 5 dikiş atıldı. Şikâyetçi olan H.C., maçın 30. dakikasında stattan ayrılmak zorunda kaldığını belirterek, “Bunun sorumlusu kim?” diye tepki gösterdi. Yaşadığı acıya rağmen Trabzonspor sevgisinden vazgeçmediğini vurgulayan taraftar, Salah'ın golünü ise maçın özetinden izledim. Acı bir yanda, mutluluk bir yanda İyi ki Trabzonsporluyum. Acı bir yanda, mutluluk bir yanda” dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Derbide meşale dehşeti! Meşale yüzüne isabet etti: 5 dikiş atıldı
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Papara Park'ta oynanan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında yaşanan olay, tribünlerde büyük endişeye neden oldu. Deplasman tribününden atılan meşalenin yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanan 35 yaşındaki Trabzonspor taraftarı H.C, hastaneye kaldırılarak tedavi altına taraftarın burnunda kırık oluştuğu belirlendi, yüzündeki yaraya ise 5 dikiş atıldı. Yaşadığı olayın ardından polis merkezine giderek şikâyetçi olan taraftar, güvenlik önlemlerinin artmasını istedi.

"ÇAKMAK SOKAMIYORUZ, MEŞALE NASIL GİRDİ?"

Yaşadıklarına tepki gösteren taraftar, "Söyleyecek tek şey var. Biz stada girerken çakmak sokmakta bile zorlanıyoruz. Peki, bu kişi meşaleyi stada nasıl soktu? Burnumda kırık var ve yüzüme 5 dikiş atıldı. Bunun sorumlusu kim? Gerekli yerlere şikâyette bulundum. Sonucunu bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

SALAH'IN GOLÜNÜ ÖZETTEN İZLEDİM

Yaşadığı talihsiz olay nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamayan bordo-mavili taraftar, maçın 30. dakikasında stattan ayrılmak zorunda kaldığını belirtti. Trabzonspor sevgisinden vazgeçmediğini vurgulayan taraftar, "En çok hoşuma giden de şu: İyi ki Trabzonspor diyorum. Maçın 30. dakikasında stadyumdan ayrıldım. Sadece ilk golü görebildim. Salah'ın golünü ise maçın özetinden izledim. Acı bir yanda, mutluluk bir yanda" dedi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve doktorların kendisiyle yakından ilgilendiğini aktaran taraftar, meşaleyi atan kişinin tespit edildiğini öğrendiğini söyledi. Burnundaki kırık dışında başka bir sağlık sorunu bulunmadığını belirten taraftar," Olay sonrası hastaneye getirildim. Burnumda kırık var, yüzüme dikiş atıldı, onun dışında başka bir sorunum yok. Sürecin sonucunu bekleyeceğiz. Meşaleyi atan kişinin tespit edildiğini öğrendim. Güzel haberler bekliyorum. En büyük bordo-mavi" dedi

#BEŞİKTAŞ #PAPARA PARK #TRENDYOL SÜPER LİG #TRABZONSPOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Derbide meşale dehşeti! Meşale yüzüne isabet etti: 5 dikiş atıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA