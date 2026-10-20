Derbide meşale dehşeti! Meşale yüzüne isabet etti: 5 dikiş atıldı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Papara Park'ta oynanan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında yaşanan olay, tribünlerde büyük endişeye neden oldu. Deplasman tribününden atılan meşalenin yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanan 35 yaşındaki Trabzonspor taraftarı H.C, hastaneye kaldırılarak tedavi altına taraftarın burnunda kırık oluştuğu belirlendi, yüzündeki yaraya ise 5 dikiş atıldı. Yaşadığı olayın ardından polis merkezine giderek şikâyetçi olan taraftar, güvenlik önlemlerinin artmasını istedi.

"ÇAKMAK SOKAMIYORUZ, MEŞALE NASIL GİRDİ?"

Yaşadıklarına tepki gösteren taraftar, "Söyleyecek tek şey var. Biz stada girerken çakmak sokmakta bile zorlanıyoruz. Peki, bu kişi meşaleyi stada nasıl soktu? Burnumda kırık var ve yüzüme 5 dikiş atıldı. Bunun sorumlusu kim? Gerekli yerlere şikâyette bulundum. Sonucunu bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

SALAH'IN GOLÜNÜ ÖZETTEN İZLEDİM

Yaşadığı talihsiz olay nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamayan bordo-mavili taraftar, maçın 30. dakikasında stattan ayrılmak zorunda kaldığını belirtti. Trabzonspor sevgisinden vazgeçmediğini vurgulayan taraftar, "En çok hoşuma giden de şu: İyi ki Trabzonspor diyorum. Maçın 30. dakikasında stadyumdan ayrıldım. Sadece ilk golü görebildim. Salah'ın golünü ise maçın özetinden izledim. Acı bir yanda, mutluluk bir yanda" dedi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve doktorların kendisiyle yakından ilgilendiğini aktaran taraftar, meşaleyi atan kişinin tespit edildiğini öğrendiğini söyledi. Burnundaki kırık dışında başka bir sağlık sorunu bulunmadığını belirten taraftar," Olay sonrası hastaneye getirildim. Burnumda kırık var, yüzüme dikiş atıldı, onun dışında başka bir sorunum yok. Sürecin sonucunu bekleyeceğiz. Meşaleyi atan kişinin tespit edildiğini öğrendim. Güzel haberler bekliyorum. En büyük bordo-mavi" dedi