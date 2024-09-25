Dere değil çöplük

Edirne'de Meriç Nehri'ni besleyen kollarından biri olan Bayır Deresi, yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Kuraklıkla boğuşan dere atılan atıklarla da adeta çöplüğe dönmüş durumda. Bölge sakinleri, yeşile bürünen derenin bir an önce temizlenmesi istiyor. Bayır Deresi'nin eskiden temiz aktığını söyleyen Mehmet Almaç, "Eskiden burada balık tutardık. Mahalleli devamlı gelip su alırdı.Şimdi gördüğünüz gibi ziyanlık. Yukarıdan başlıyor pislik... Su maymunları da burada yaşıyor. Belediye ile su işlerinin ortaklaşa burayı temizlemesi gerekiyor" dedi. Bulgaristan'da yaşanan taşkınların ardından Bayır Deresi'ne çok sayıda su maymunu geldiğini söyleyen Ali Keskin de "Devlet Su İşleri ekipleri dereyi temizleyerek pırıl pırıl yaptı. Üzerinden kısa süre geçmesine rağmen deremiz yine çöplüğe dönmüş durumda. Hiç kimse dikkat etmiyor. Dere kirlendiği için artık içinde hiçbir canlı yaşamıyor. Suda sadece su maymunları barınıyor, onların da sayısı her geçen gün azalıyor" diye konuştu.