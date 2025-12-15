Haberler Yaşam Haberleri Dere yatağına yapılan kaçak yapı hakkında suç duyurusu: 8 yıldır süren hukuk mücadelesi
Dere yatağına yapılan kaçak yapı hakkında suç duyurusu: 8 yıldır süren hukuk mücadelesi

Giresun’un Tirebolu ilçesinde bulunan Sekü Köyü’nde 8 yıldır süren kaçak yapı mühürlenmesine rağmen mührü bozularak faaliyetlerine devam ediyor. Söz konusu kaçak yapı, yalnızca ruhsatsız olmakla kalmayıp, taşınmaza tecavüz edecek şekilde genişletiliyor ve arsadan yol geçirilerek araç hurdaları diğer maliklere ait araziye bırakılıyor. Konu hakkında suç duyurusunda bulunan malikler, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini ve söz konusu yapının kaldırılmasını istiyor.

Giresun'un Tirebolu ilçesi Sekü Köyü Kuzgun Toprağı mevkiinde bulunan bir taşınmazla ilgili 8 yıldır hukuk mücadelesi veriliyor. Metin Tırınk'a ait ve annesinden miras kalan taşınmaza bitişik alanda, Murat A. tarafından yaklaşık 8 yıldır ruhsatsız ve maliklerin rızası olmadan kaçak oto kaporta servisi işletildiği iddia edildi. Hukuk mücadelesini sürdüren malikler, birçok suç duyurusunda bulunmasına rağmen kaçak inşaatın sürdüğünü ve gerekenin yapılmasını istiyor.

MÜHRÜ SÖKÜP FAALİYETLERİNE DEVAM ETTİLER

Şikayetler üzerine, Giresun İl Özel İdaresi tarafından kaçak yapı için 'mühürleme kararı' alındı ve Tirebolu İlçe Özel İdaresi ekiplerince iş yeri mühürlendi. Ancak 13 Kasım itibarıyla mührün kırıldığı ve iş yerinin tam kapasiteyle yeniden faaliyete geçtiği tespit edildi. Kurumlara yapılan ihbarlara rağmen kaçak işletmenin çalışmalara devam ettiği ileri sürüldü.

KAÇAK ELEKTRİK VE SİGORTASIZ İŞÇİ İDDİASI

Şikayet dilekçesinde, iş yerinde kaçak elektrik kullanıldığı, sanayi elektriği olması gerekirken normal hat üzerinden faaliyet yürütüldüğü, bunun çalışanlar için ciddi risk oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca, iş yerinde sigortasız işçi çalıştırıldığı yönünde ciddi bulguların olduğu ve bu durumun hem sosyal güvenlik mevzuatına hem de kamu düzenine aykırı olduğu vurgulandı.

MAĞDURLAR İŞGAL EDİLEN ALANIN BOŞALTILMASINI İSTİYOR

Şikayet dilekçesinde mağdurlar, taşınmazın maliklere teslim edilmesini, işgal edilen alanların boşaltılmasını ve kaçak yapının mühürlenerek faaliyetlerine kesin olarak son verilmesini talep etti.

Dere yatağına yapılan kaçak yapı hakkında suç duyurusu: 8 yıldır süren hukuk mücadelesi
