Dereler taştı hortum korkuttu

Giresun'un Tirebolu ilçesinde dün metrekareye 90 kg yağış düştü. İlçe merkezinde dere taşması sonucu yollar trafiğe kapandı. Ev ve işyerlerinin giriş katında su baskınları meydana geldi. İl Özel İdaresi ekipleri de bazı köylerde meydana gelen toprak kaymalarına müdahale etti. Rize'nin Derepazarı ilçesi Çeşme Köyü'nde sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle yol çöktü.Çukurlu Deresi'nin taşması sonucu sel suları çay bahçelerine girdi. Üreticiler topladıkları çayları selden kurtarmaya çalıştı. Sinop'ta da etkili olan sağanak, bazı yollarda su birikintilerine neden oldu. Denizde ise hortum oluştu. Bazı yollarda da trafik aksadı. Sağanak yağış Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiledi.Derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı. Yollarda su birikirken, binaların zemin katlarındaki ev ve işyerlerini su bastı. Yer yer heyelan yaşanan üç ilçedeki bazı yollarda da çökmeler meydana geldi. Bu arada Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni de su bastı. UMKE ve AFAD ekipleri 38 hasta ve 30 personeli, Acil Servis girişinden tahliye etti.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bir yavrumuzu kurtardık. Hayati tehlikesi yok, kırıkları var. Biraz toprak altında kalmış. Sürmene'de bir vatandaşımızla ilgili henüz netleşmeyen bir haber var. İnşallah ondan da iyi haber alırız" dedi. Van'da ise önceki akşam başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış, Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde sele neden oldu. İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan derenin taşması sonucu, bazı ev ve bahçeler kısmen su altında kaldı.