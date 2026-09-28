Dereye uçan araçta can verdi

Trabzon'un Yomra ilçesinde virajı alamayan otomobil, Yomra Deresi'ne devrildi. Kazada sürücü Mehmet Ali Ak (49), olay yerinde hayatını kaybetti. Yomra-Özdil- Yağmurdere grup yolunun 14. kilometresindeki Kıratlı mevkisinde meydana gelen kazada Mehmet Ali Ak yönetimindeki 61 AHJ 076 plakalı otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı ve Yomra Deresi'ne devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dereye devrilen araçta inceleme yaptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör