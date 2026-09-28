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Giriş Tarihi: 28.09.2026

Dereye uçan araçta can verdi

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Dereye uçan araçta can verdi
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Trabzon'un Yomra ilçesinde virajı alamayan otomobil, Yomra Deresi'ne devrildi. Kazada sürücü Mehmet Ali Ak (49), olay yerinde hayatını kaybetti. Yomra-Özdil- Yağmurdere grup yolunun 14. kilometresindeki Kıratlı mevkisinde meydana gelen kazada Mehmet Ali Ak yönetimindeki 61 AHJ 076 plakalı otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı ve Yomra Deresi'ne devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dereye devrilen araçta inceleme yaptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Dereye uçan araçta can verdi
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