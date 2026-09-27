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Giriş Tarihi: 27.09.2026 09:53

Dereye uçan otomobilde can verdi

Trabzon’un Yomra ilçesinde virajı alamayan otomobil, Yomra Deresi’ne devrildi. Kazada sürücü M.A.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Dereye uçan otomobilde can verdi
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Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Yomra-Özdil-Yağmurdere grup yolunun 14. kilometresindeki Kıratlı mevkisinde M.A.A. yönetimindeki otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı ve Yomra Deresi'ne devrildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dereye devrilen araçta inceleme yaptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü M.A.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#TRABZON

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