Dereye uçan otomobilde can verdi

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Yomra-Özdil-Yağmurdere grup yolunun 14. kilometresindeki Kıratlı mevkisinde M.A.A. yönetimindeki otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı ve Yomra Deresi'ne devrildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dereye devrilen araçta inceleme yaptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü M.A.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.