Ders anlatırken kalp krizinden öldü

MALATYA'NIN Battalgazi ilçesindeki Şehit Ahmet Fırat İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Zeki Arıcı (41), sınıfta ders anlatırken kalp krizi geçirdi. Okula çağrılan sağlık ekibinin müdahale ettiği öğretmen kurtarılamadı. Arıcı'nın evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehit Ahmet Fırat İlkokulu'nda ders veren 41 yaşındaki sınıf öğretmenimiz Zeki Arıcı, sınıfta kalp krizi geçirerek ders esnasında hayatını kaybetmiştir. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.