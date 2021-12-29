Haberler Yaşam Haberleri Ders anlatırken kalp krizinden öldü
Giriş Tarihi: 30.12.2021

Ders anlatırken kalp krizinden öldü

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Ders anlatırken kalp krizinden öldü
MALATYA'NIN Battalgazi ilçesindeki Şehit Ahmet Fırat İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Zeki Arıcı (41), sınıfta ders anlatırken kalp krizi geçirdi. Okula çağrılan sağlık ekibinin müdahale ettiği öğretmen kurtarılamadı. Arıcı'nın evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehit Ahmet Fırat İlkokulu'nda ders veren 41 yaşındaki sınıf öğretmenimiz Zeki Arıcı, sınıfta kalp krizi geçirerek ders esnasında hayatını kaybetmiştir. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Meteoroloji'den 'Kırmızı' kodlu uyarı! Metrekareye 300 kilo yağış düşecek, okullar tatil edildi...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: TBMM'ye sunuldu...
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dolardaki hareketliliği değerlendirdi: Her şey kontrol altında
Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe’nin oğlu vefat etmişti! İzzet Altınmeşe oğlunun vefatından sonra ilk defa konuştu!
SON DAKİKA | Altın için yeni karar Resmi Gazete'de! Altın hesapları için Merkez Bankası harekete geçti
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu: Tedbirlerde değişiklik olmayacak
Abdürrahim Albayrak'ın beğendiği paylaşım Galatasaray'da olay yarattı! "İki yakanız bir araya gelmez..."
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı! İşte Erkan Petekkaya’nın son durumu
HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan’a soruşturma
Son dakika: 29 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Ders anlatırken kalp krizinden öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA