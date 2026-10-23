Dev derbiye geri sayım başladı! Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'in 9. haftasında futbolseverlerle buluşacak. İki ezeli rakibin karşılaşacağı maçın tarihinin değişebileceği yönündeki iddialar ise gündeme geldi. Derbinin oynanacağı gün ve saatle ilgili son gelişmeler merak konusu oldu.