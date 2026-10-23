Dev derbiye geri sayım başladı! Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'in 9. haftasında futbolseverlerle buluşacak. İki ezeli rakibin karşılaşacağı maçın tarihinin değişebileceği yönündeki iddialar ise gündeme geldi. Derbinin oynanacağı gün ve saatle ilgili son gelişmeler merak konusu oldu.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi maçı 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da oynanacak.
Geçmiş maçlardaki uygulamalar doğrultusunda derbi biletlerinin 22 veya 23 Ekim'de satışa sunulması bekleniyordu. Ancak biletlerin satışa çıkacağı tarih ve saat henüz kesinleşmedi. Galatasaray Kulübünün konuya ilişkin resmi duyurusu bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak.