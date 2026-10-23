Haberler Yaşam Haberleri Dev derbiye geri sayım başladı! Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Giriş Tarihi: 23.10.2026 16:34 Son Güncelleme: 23.10.2026 16:36

Dev derbiye geri sayım başladı! Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde maç takvimi gündemdeki yerini koruyor. Süper Lig’in 9. haftasında yapılması planlanan karşılaşmanın tarihinin değişebileceği iddiaları taraftarların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak?

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Dev derbiye geri sayım başladı! Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak?
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'in 9. haftasında futbolseverlerle buluşacak. İki ezeli rakibin karşılaşacağı maçın tarihinin değişebileceği yönündeki iddialar ise gündeme geldi. Derbinin oynanacağı gün ve saatle ilgili son gelişmeler merak konusu oldu.

GS - FB DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi maçı 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da oynanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATILACAK?

Geçmiş maçlardaki uygulamalar doğrultusunda derbi biletlerinin 22 veya 23 Ekim'de satışa sunulması bekleniyordu. Ancak biletlerin satışa çıkacağı tarih ve saat henüz kesinleşmedi. Galatasaray Kulübünün konuya ilişkin resmi duyurusu bekleniyor.

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MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Dev derbiye geri sayım başladı! Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak?
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