Dev kayaların altına bir kasaba kurdular! Görenler gözlerine inanamıyor

Doğal kaya oluşumlarıyla iç içe yaşayan insanların ortaya çıkardığı bu sıra dışı yerleşim, mimari ile doğanın nasıl bir araya gelebildiğini gösteriyor. Evlerin üzerine kadar uzanan kayalar, sokakların bir bölümünü gölgede bırakırken kasabanın görüntüsünü de benzersiz hale getiriyor.

Setenil de las Bodegas: Taşın gölgesinde yaşayan kasaba

İspanya'nın Endülüs bölgesinde, Cádiz ilinde bulunan Setenil de las Bodegas kasabası, sıra dışı yerleşim düzeniyle dikkat çekiyor. Burada evlerin bir bölümü kayaların altına, bir bölümü kaya oyuklarının içine, bazılarıysa kaya kütlelerinin üzerine inşa edilmiş durumda. Kasabanın en çarpıcı özelliği ise bazı sokaklarda gökyüzünün yerini devasa kaya çıkıntılarının alması.