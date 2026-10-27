Dev kayaların altına bir kasaba kurdular! Görenler gözlerine inanamıyor

Doğal kaya oluşumlarıyla iç içe yaşayan insanların ortaya çıkardığı bu sıra dışı yerleşim, mimari ile doğanın nasıl bir araya gelebildiğini gösteriyor. Evlerin üzerine kadar uzanan kayalar, sokakların bir bölümünü gölgede bırakırken kasabanın görüntüsünü de benzersiz hale getiriyor.
Setenil de las Bodegas: Taşın gölgesinde yaşayan kasaba
İspanya'nın Endülüs bölgesinde, Cádiz ilinde bulunan Setenil de las Bodegas kasabası, sıra dışı yerleşim düzeniyle dikkat çekiyor. Burada evlerin bir bölümü kayaların altına, bir bölümü kaya oyuklarının içine, bazılarıysa kaya kütlelerinin üzerine inşa edilmiş durumda. Kasabanın en çarpıcı özelliği ise bazı sokaklarda gökyüzünün yerini devasa kaya çıkıntılarının alması.
Kasabanın içinden geçen nehrin uzun yıllar boyunca kayaları aşındırmasıyla oluşan derin vadiler, yerleşimin bugünkü görünümünü şekillendirdi. İnsanlar da doğanın oluşturduğu bu doğal sığınaklardan yararlanarak kayaların altındaki alanları yaşam alanlarına dönüştürdü.
Sokakların üzerini dev kayalar kaplıyor
Kasabanın en bilinen noktalarından biri, İspanyolcada "Gölge Mağaraları" anlamına gelen Calle Cuevas de la Sombra sokağı. Burada kaya çıkıntısı iki yandaki yapıların üzerine kadar uzanıyor ve sokağın büyük bölümünü doğal bir tavan gibi örtüyor. Yürüyenler, yukarı baktıklarında alışılmış bir gökyüzü manzarası yerine kaya yüzeyini görüyor.
Bu sıra dışı görünüm, kasabanın fotoğraflarda da öne çıkmasını sağlıyor. Beyaza boyanmış ev cepheleriyle kahverengi ve gri tonlarındaki dev kayalar arasındaki kontrast, sokaklara kendine özgü bir görünüm kazandırıyor.
Evlerin çatısı beton değil, doğal kaya
Setenil'deki yapıların en ilginç yanı, kayaların yalnızca evlerin yanında yükselen bir manzara unsuru olmaması. Bazı evlerde doğal kaya, çatının görevini üstleniyor. İnsanlar kaya oluşumlarının altındaki boşlukları ön cephe duvarlarıyla kapatarak yaşam alanları oluşturmuş; böylece mevcut doğal yapıdan yararlanmış.
Bu yöntem, her yapının baştan sona kayaya oyulduğu anlamına gelmiyor. Kasabadaki evlerin bir bölümü doğal kaya oyuklarına yerleştirilmiş, bazıları kayaların altına yapılmış, bazıları da kaya kütlelerinin üstünde konumlanmış durumda.
Güneşli sokak ile gölgeli sokak arasındaki fark
Kasabada birbirine yakın iki sokak, farklı görünümleriyle öne çıkıyor: Calle Cuevas del Sol ve Calle Cuevas de la Sombra. "Güneş Mağaraları" anlamına gelen ilk sokak daha fazla güneş ışığı alırken diğer sokakta kaya çıkıntısı adeta bir tünel tavanı oluşturuyor. Bu farklılık, kasabanın aynı doğal oluşumlar içinde hem aydınlık hem de gölgeli sokaklara sahip olmasını sağlıyor.
Kayaların oluşturduğu doğal örtü, iç mekânların sıcaklık koşullarını da etkileyebiliyor. Kasabanın turizm kaynaklarında bu yapıların soğuk dönemlerde daha sıcak, sıcak dönemlerde ise daha serin bir ortam sağlayabildiği belirtiliyor.
Kasabanın geçmişi yüzyıllar öncesine uzanıyor
Setenil de las Bodegas'ın bugünkü yerleşim düzeni Orta Çağ'a uzanıyor. Kasabada bulunan tarihî kale, 14. ve 15. yüzyıllardan kalma bir savunma yapısı olarak biliniyor. Bölgedeki arkeolojik bulgular ise insan varlığının çok daha eski dönemlere dayandığına işaret ediyor.
Kayaların altına kurulan evler, zamanla kasabanın mimari kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bugün bu yapılar yalnızca geçmişte insanların doğayla nasıl uyum sağladığını göstermiyor; aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinden gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken sıra dışı bir yerleşim örneği oluşturuyor.
Setenil de las Bodegas'ta kayalar yalnızca manzaranın bir parçası değil; evlerin çatısı, sokakların tavanı ve kasabanın tarihini şekillendiren doğal bir unsur. Bu nedenle kasabanın bazı sokaklarında yürümek, adeta taş bir gökyüzünün altında ilerlemek gibi görünüyor.