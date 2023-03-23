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Giriş Tarihi: 24.3.2023

Dev platform, Çanakkale Köprüsü’nün altından geçti

Dev platform, Çanakkale Köprüsü’nün altından geçti
Tekırdağ Limanı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Limanı'na giden 63 metre boyunda, 120 metre yüksekliğinde 3 ayağı bulunan Panama bayraklı 'Aras Driller' isimli, 'jack-up' olarak tanımlanan platform saat 07.30 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatı'nda kullanılan platform, su yüzeyinde kalan ayak yükseklikleri 67 metreye düşürüldükten sonra römorkörler tarafından çekilerek en yüksek noktası 83 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi. DHA

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Dev platform, Çanakkale Köprüsü’nün altından geçti
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