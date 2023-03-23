Dev platform, Çanakkale Köprüsü’nün altından geçti

Tekırdağ Limanı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Limanı'na giden 63 metre boyunda, 120 metre yüksekliğinde 3 ayağı bulunan Panama bayraklı 'Aras Driller' isimli, 'jack-up' olarak tanımlanan platform saat 07.30 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatı'nda kullanılan platform, su yüzeyinde kalan ayak yükseklikleri 67 metreye düşürüldükten sonra römorkörler tarafından çekilerek en yüksek noktası 83 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi. DHA