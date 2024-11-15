Dev platform İstanbul Boğazı’ndan geçti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sondaj gemisinin, Çanakkale ve İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerinin koordinasyonunda, kılavuz kaptanlar, KEGM-5 botu ve Nene Hatun acil müdahale gemisi ile Türkeli, Kurtarma-4, Kurtarma-7, Kurtarma-8, Kurtarma-11, Kurtarma-12, Kurtarma-14, Kurtarma-16, Kurtarma-17, Kurtarma-18 römorkörleri refakatinde Çanakkale ve İstanbul boğazları geçişini emniyetle tamamladığı bildirildi.