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Giriş Tarihi: 26.09.2026 17:36

Dev uyuşturucu operasyonu: 164 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer’de uyuşturucu ticaretine yönelik 8 iş yeri ile 5 vale noktasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 184 şüpheliden 164’ü tutuklandı. 13 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanırken, 3 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı.

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Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Dev uyuşturucu operasyonu: 164 şüpheli tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili sokak satıcısı olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8 iş yeri ve 5 vale noktasına operasyon düzenlenmişti.

DEV OPERASYON

Operasyonda 184 şüpheli gözaltına alınmıştı.Yapılan aramalarda 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain, 38,80 gram metamfetamin, 223 sentetik ecza hapı, 18 ecstasy hapı, 12 gram esrar, 9 şişe içerisinde toplam 45 mililitre GHB, peçeteye emdirilmiş 1 adet butinaca, 5 hassas terazi, 110 tabanca mermisi ve 130 bin 500 lira ele geçirilmişti.

164 TUTUKLAMA

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevki gerçekleştirildi. 164 şüpheli sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulandı. 3 şüpheli için yakalama emri düzenlendi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ŞİŞLİ #SARIYER #BEŞİKTAŞ #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #İSTANBUL ADLİYESİ

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Dev uyuşturucu operasyonu: 164 şüpheli tutuklandı
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