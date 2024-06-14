Yenişehirlioğlu Manisa’ya müjdeyi verdi! Dev yatırımın inşaatı başlıyor

"SÜRECİ HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ"
AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu Akhisar Devlet Hastanesi'nin yapım sürecini yakından takip ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla süreçle alakalı bilgi veren Yenişehirlioğlu yaptığı açıklamada: "Akhisar'a verdiğimiz sözü tutuyoruz. 450 yataklı Akhisar Devlet Hastanesi'nin inşaatı için her aşamayı titizlikle inceliyor ve tüm gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz. İlçemizin öncelikli ve acil ihtiyacı olan devlet hastanemizin yapımı için çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz" dedi.
YÜKLENİCİ FİRMA İLE SÖZLEŞME İMZALANDI
Yüklenici firma ile sözleşme imzalandığını belirten Yenişehirlioğlu, yapım aşamasının başlangıcı için bayramdan sonrasını işaret etti. Hastane yatırımının önemine dikkat çeken Yenişehirlioğlu açıklamalarında: "450 Yataklı Akhisar Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığımızın 2024 yılı yatırım programında yer alan 450 yataklı Akhisar Devlet Hastanesi için yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış olup, bayramdan sonra ilgili firmaya yer teslimi yapılacak ve yapım çalışmalarına başlanacaktır. Daha önce de müjdesini verdiğimiz hastanemiz; 450 yatak kapasitesi, 132 poliklinik, 97 yoğun bakım ünitesi, 18 yenidoğan yoğun bakım ünitesi, 19 ameliyathane ve 40 acil yatak kapasitesi ile hemşehrilerimize hizmet verecektir. Bu önemli yatırımın Manisa'mıza, ilçemiz Akhisar'a ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.