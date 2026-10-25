Devamsızlık sınırına yaklaşan öğrenciler dikkat! Sınıfta kalma riskiyle karşılaşabilirsiniz

Öğrencilerin okul başarılarını etkileyen en önemli konulardan biri de devamsızlık süreleri. Devamsızlık sınırına yaklaşan öğrenciler, yıl sonunda sınıf tekrarı riskiyle karşılaşmamak için mevcut kayıtlarını yakından takip ediyor. Liselerde geçerli olan devamsızlık kuralları ve mazeret bildirim süreleri, öğrenciler ile velilerin dikkat etmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor.
Öğrenciler için devamsızlıkta yalnızca toplam gün sayısı değil, devamsızlığın özürlü ya da özürsüz olması da önem taşıyor. Sınırların aşılması durumunda uygulanacak kurallar, öğrencinin eğitim kademesine göre değişiyor.
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre liselerde devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda ise 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılıyor. Bu nedenle devamsızlık durumunu takip eden öğrencilerin hem özürsüz hem de toplam devamsızlık günlerini ayrı ayrı kontrol etmesi önem taşıyor.
Yönetmelikte belirli sağlık durumları, koruma ve bakım altında olma gibi özel koşullara sahip öğrenciler için farklı toplam devamsızlık süreleri de düzenleniyor. Bu kapsamda istisna uygulanıp uygulanmadığı öğrencinin durumuna göre değerlendirilmelidir.
Liselerde art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencilerin durumu velilerine bildiriliyor. Veli, okul yönetimi tarafından bilgilendirilerek varsa özür belgesini teslim etmesi için okula davet ediliyor.
Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski bulunan öğrenciler için okul bünyesinde önleme, müdahale ve yönlendirme çalışmaları da yürütülüyor.
Liselerde öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanının, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilmesi gerekiyor. Zorunlu durumlarda okul yönetimi bu süreyi 20 iş gününü aşmamak üzere uzatabiliyor.
Bu nedenle sağlık raporu veya başka bir mazeret belgesi bulunan öğrencilerin, belgenin okul yönetimine ulaştırıldığından ve e-Okul sistemine işlendiğinden emin olması önem taşıyor.
Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzerine ulaşan öğrencilerin sınıf geçme veya sınıf tekrarı durumu, diğer başarı ölçütleriyle birlikte şube öğretmenler kurulunda değerlendiriliyor. Türkçe dersinden yıl sonu puanının 70'in, herhangi bir dersten yıl sonu puanının ise 50'nin altında olması da yönetmelikte belirtilen değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor.
Bu nedenle ortaokullarda 20 gün devamsızlık yapan her öğrencinin otomatik olarak sınıfta kalacağı söylenemez; karar ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurul tarafından veriliyor.
e-Okul üzerinden devamsızlık kayıtlarını düzenli kontrol edin.
Özür belgesi veya veli beyanının teslim süresini kaçırmayın.
Devamsızlık kaydında hata olduğunu düşünüyorsanız okul yönetimiyle iletişime geçin.
Lise ve ortaokul için geçerli kuralların farklı olduğunu unutmayın.
Devamsızlık sınırına yaklaşan öğrencilerin, eğitim yılı sonunda sorun yaşamamak için okul yönetimiyle görüşerek güncel kayıtlarını ve kendileri için geçerli kuralları netleştirmesi gerekiyor.