Devamsızlık sınırına yaklaşan öğrenciler dikkat! Sınıfta kalma riskiyle karşılaşabilirsiniz

Liselerde devamsızlık sınırı kaç gün?

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre liselerde devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda ise 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılıyor. Bu nedenle devamsızlık durumunu takip eden öğrencilerin hem özürsüz hem de toplam devamsızlık günlerini ayrı ayrı kontrol etmesi önem taşıyor.

Yönetmelikte belirli sağlık durumları, koruma ve bakım altında olma gibi özel koşullara sahip öğrenciler için farklı toplam devamsızlık süreleri de düzenleniyor. Bu kapsamda istisna uygulanıp uygulanmadığı öğrencinin durumuna göre değerlendirilmelidir.