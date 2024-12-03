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Giriş Tarihi: 3.12.2024 21:10 Son Güncelleme: 3.12.2024 21:22

Devlet Bahçeli vekaletini o isme verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, avukatlık vekaletini avukatlığa yeni adım atan akrabası Gizem Fettahlıoğlu'na verdi. Fettahlıoğlu’nun cübbesini de bizzat Bahçeli giydirdi.

Halit TURAN Halit TURAN
Devlet Bahçeli vekaletini o isme verdi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vekâlet yetkisini yakın akrabası olan Avukat Gizem Fettahlıoğlu'na verdi. Avukat Fettahlıoğlu, vekaleti aldıktan sonra yaptığı açıklamada, bu önemli görevin kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu vurguladı.

CÜBBESİNİ BAHÇELİ GİYDİRDİ

2022 yılında mezun olmasının ardından stajını tamamlayarak avukat olan Fettahlıoğlu'na avukatlık cübbesini de Devlet Bahçeli giydirdi. Fettahlıoğlu o anları sosyal medya hesabından, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı kıymetli amcam Devlet Bahçeli'nin ellerinden cübbemi giymek nasip oldu. Ayrıca, ilk vekâletimi de kıymetli büyüğümden almak, benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu" notuyla paylaştı.

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Devlet Bahçeli vekaletini o isme verdi
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