Devlet Bahçeli vekaletini o isme verdi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vekâlet yetkisini yakın akrabası olan Avukat Gizem Fettahlıoğlu'na verdi. Avukat Fettahlıoğlu, vekaleti aldıktan sonra yaptığı açıklamada, bu önemli görevin kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu vurguladı.

CÜBBESİNİ BAHÇELİ GİYDİRDİ

2022 yılında mezun olmasının ardından stajını tamamlayarak avukat olan Fettahlıoğlu'na avukatlık cübbesini de Devlet Bahçeli giydirdi. Fettahlıoğlu o anları sosyal medya hesabından, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı kıymetli amcam Devlet Bahçeli'nin ellerinden cübbemi giymek nasip oldu. Ayrıca, ilk vekâletimi de kıymetli büyüğümden almak, benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu" notuyla paylaştı.