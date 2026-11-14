Devlet Bahçeli’nin Ferdi Tayfur talimatı yerine getirildi

MHP lideri Bahçeli, Pozantı'da yapılması planlanan Millet Bahçesi'nde Ferdi Tayfur adına bir çınar ağacı dikilmesini istedi. Talimatın ardından harekete geçen Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, sanatçının adını yaşatacak anıt ağacı ve çevresindeki anı alanı için çalışma başlattı. Aradan geçen sürede anıt ağacının dikimi ve çevre düzenlemeleri tamamlandı. Başkan Ali Avan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdiği ziyarette alanın tamamlanmış hâlini gösteren videoyu izletti, çalışmalara ilişkin fotoğrafları da kendisine takdim etti.

Başkan Avan, " Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin kıymetli talimatlarıyla, Adana'mızın gururu, usta sanatçı Ferdi Tayfur'un anıt ağacı ve çevresindeki peyzaj çalışmalarını hamdolsun tamamladık. Bu anlamlı eseri ilçemize kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Liderimizin her bir sözü, her bir talimatı bizim için baş tacıdır; hemen yerine getirilmesi gereken en büyük değerdir. Üretken belediyecilik anlayışımızla Pozantı'mıza değer katmaya, vefayı baş tacı etmeye devam edeceğiz" dedi.