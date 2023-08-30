Devlet Çanakkale’nin yanında! Yaralar sarılıyor

Çanakkale merkeze bağlı Damyeri köyü yakınlarındaki ormanlık alanda 22 Ağustos Salı günü başlayan orman yangını, büyük bir mücadele sonrası 48 saat dolmadan kontrol altına alınmıştı. 4 bin 80 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında 12 köy etkilenirken, İçişleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'da yangınzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti.
BÖLGEYE 4,5 MİLYON LİRA AKTARILDI
Yangında zarar gören vatandaşlara İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığından 3 milyon TL ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ise 1,5 milyon TL olmak üzere toplam 4,5 milyon TL yardım gönderildi.
ÇANAKKALE RUHU GERİ DÖNDÜ
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yangında zarar gören vatandaşlar için yardım ödemelerinin başladığını duyurdu. Bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Vali Aktaş,"Yangının başladığı andan itibaren tüm ekiplerimiz canla başla mücadele içerisine girdiler. Bu yangında kendi canlarını hiçe sayıp başka canları kurtarma telaşına düşen vatandaşlarımızı gördük. Çanakkale ruhunun yeniden dirildiğine şahit olduk. Çok şükür olumsuz hava koşullarına rağmen 48 saat dolmadan yangın kontrol altına almayı başardık" dedi.
303 AİLEYE DESTEK
Yangın sonrası devletin tüm imkanlarını bölgeye seferber ettiğini, etmeye de devam ettiğini belirten Vali Aktaş, konuşmasını şöyle tamamladı; "Hepimizin ciğerlerini yakan yangınlar sonrası bölgeye AFAD tarafından 3 milyon 30 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ise 1 milyon 515 bin TL aktarıldı.
303 ailemize15 biner TL'den toplam 4 milyon 545 bin TL yardım ödemesi başladı. Yangınlardan zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarmaya devam edeceğiz" dedi.