Devlet Çanakkale’nin yanında! Yaralar sarılıyor

303 AİLEYE DESTEK

Yangın sonrası devletin tüm imkanlarını bölgeye seferber ettiğini, etmeye de devam ettiğini belirten Vali Aktaş, konuşmasını şöyle tamamladı; "Hepimizin ciğerlerini yakan yangınlar sonrası bölgeye AFAD tarafından 3 milyon 30 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ise 1 milyon 515 bin TL aktarıldı.