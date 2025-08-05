Devlet desteğiyle kovan sayısını 500’e çıkardı

Van'ın Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Alihan Baran, 20 yıl önce ağabeyinin yönlendirmesiyle başladığı arıcılıkta önemli bir başarıya imza attı. Devlet desteğiyle kovan sayısını 500'e çıkaran Baran, 2018 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı hibeyle kovanlarını yeniledi. Ayrıca güneş enerjisi paneli ve bal süzme makinesi alarak üretimini artırdı. Pandemi döneminde Mersin'den Van ve Siirt'e taşıdığı kovanlarla yılda ortalama 7 ton bal üreten Baran, balı sipariş üzerine Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. İşini büyütmeyi ve arıcılığı yaygınlaştırmayı hedefleyen Baran, "Devletimizin desteğiyle bu sektörde daha da büyüyeceğiz" dedi. AA