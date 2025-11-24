“Devlet ev değil villa yaptı bize”

Boyraz, deprem sonrası devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu ifade ederek, "Devletimiz, milletimiz için seferber oldu. En güzel konutlarda oturuyoruz, bunu inkâr etmek imkânsız. Şu an Malatya'da büyük bir inşaat seferberliği var. Yeni evler, yeni yuvalar yapılıyor. Bu çok büyük bir başarı. 15 senede toparlanmaz dediğimiz şehrimizde bugün evlerimize döndük. Her şeyiyle 10 numara iş yapıldı. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde hem sahada şantiyeler çalıştı hem de bakanlarımız sürekli kente gelerek incelemelerde bulundu. Asrın depreminde asrın hizmeti yapıldı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle hızlı ve kapsamlı bir konut desteği yapılmaz." diye konuştu.

"EVİMİZ YIKILMIŞTI… ŞİMDİ SICAK BİR YUVAMIZ VAR"

4 çocuk annesi ev hanımı Hadime Boyraz ise, yeni yuvalarından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Evimiz ilk depremde yıkıldı. O günleri unutmamız mümkün değil. Ama bugün sıcak bir yuvamız var. Evimizi çok beğendim… Mutfağım, odalarım, her şey çok güzel. Ailemle birlikte huzurla oturuyoruz. Devletimizden Allah razı olsun."

"EVİMİZ İLK DEPREMDE YIKILDI"

Ailenin çocuklarından Miraz Yusuf Boyraz da, depremden bugüne kadar hiç yalnız kalmadıklarını belirterek şunları söyledi: Ailenin çocuklarından Miraz Yusuf Boyraz da, deprem sonrası hiçbir zaman yalnız bırakılmadıklarını söyleyerek teşekkür etti:"Devlet ilk günden beri yanımızdaydı. Bugün annem, babam ve üç kardeşimle birlikte huzurla evimizde oturuyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Her gün birileri yanımızdaydı. Biz hiç sahipsiz kalmadık. Bugün annemle babamla, kardeşlerimle birlikte yeni evimizde huzurla oturuyoruz. Emeği geçen herkesin hakkı ödenmez." diye konuştu.

"BİRLİKTE YARALARIMIZI SARACAĞIZ"

Kentte yeni yapılan konutlarda incelemede bulunan Malatya Valisi Seddar Yavuz'da SABAH'a yaptığı açıklamada deprem sonrası yürütülen çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Yıl sonu itibarıyla 10 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. Şu an Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurumlarımız dayanışma içinde çalışıyor. Malatya'da toplam 104 bin konut inşa ediliyor. Binlerin üzerinde farklı lokasyonda çalışma var. Kırsalda ise yaklaşık 15 bin konut yapıyoruz. Böyle büyük işleri sadece büyük devletler yapabilir. Hep birlikte yaralarımızı saracağız." diye konuştu.