Eskişehir ve Konya'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın korumasında yetişen badminton antrenörü Ayşe Saraçoğlu, hayatını spora ve çocukların gelişimine adadı. Branşı judo olan ancak lise yıllarında hocalarının yönlendirmesiyle badminton sporuyla tanışan 34 yaşındaki Saraçoğlu, 15 yıllık hakemlik ve antrenörlük kariyerinin ardından gönüllü olarak genç yetenekleri keşfedip eğitmeye başladı. Konya'dan 6 yıl önce geldiği Karabük'te spor salonu desteği sağlanan Saraçoğlu, yetenekli sporcular yetiştirmek amacıyla kendi kulübünü kurdu. Saraçoğlu, yaşları 9 ila 16 arasındaki 30 çocuğa badminton eğitimi veriyor.

ROL MODEL OLMAK İSTİYORUM

Yetiştirdiği sporculardan bazıları, Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceler elde ederek Saraçoğlu'nu gururlandırdı. Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde memur olarak görev yapan Saraçoğlu, çocuklara rol model olmak istediğini söyledi. Hiçbir ücret almadan sporcu yetiştirdiğini dile getiren Saraçoğlu, "Birilerinin hayatına dokunmak istiyorum. Bir sporcu kazanmak kolay olmuyor ama biz bu emeği başarıya dönüştürmek istiyoruz" dedi. Saraçoğlu, "Eğitim verdiğim sporcular arasında İşitme Engelliler Badminton Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan bir öğrencim var. Birçok sporcu yetiştiriyorum. Mehmet Emin ve Yusuf Buğra, Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda çift erkekler kategorisinde üçüncülük elde etti.

SPORUN GÜCÜYLE BAŞARDILAR

Onları kenarda oynarken keşfettim ve benimle yol almalarını istedim. Ailelerini de teşvik ettim. 'Lütfen benimle bu yolda devam etsinler, badmintonla birleştirelim, sporun gücüyle başarı elde edelim' dedim ve başarı elde etmiş oldular" ifadelerini kullandı.