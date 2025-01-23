Devlet-millet ele ele verip köy evlerini yaptılar

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki 49 haneden oluşan ve 160 kişinin yaşadığı Çamlıca Mahallesi, oldukça zor bir arazi yapısına sahip. İnişli-çıkışlı yolları ve dağlık arazisiyle göze çarpan mahallede, 6 Şubat'taki felakette 32 ev ağır hasar görüp, yıkıldı. Büyük depremde bölgede şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Depremin ardından devlet, tüm kurumlarıyla 11 ilin etkilendiği bölgede ilk günden bu yana var gücüyle mücadeleye başladı. Kent merkezi veya köy ayırt etmeden yapılan mücadelenin en güzel örneklerinden biri de Çamlıca Mahallesi oldu. Onlarca tonluk kamyonlar zorlu arazileri aşıp, mahalleye ulaştı. Mahalle halkıda çalışanlara arabaları ve beden güçleriyle de yardım edip, evlerin inşasında katkıda bulundu. Yıkılan 14 ev için yerinde dönüşüm kararı alındı. Evler 6 ay önce tamamlanıp, hak sahiplerine teslim edildi. Sıcacık evlerinde oturan depremzedeler, evlerin çok güzel olduğunu söyledi. 18 evinde yapımı tamamlanmak üzere.