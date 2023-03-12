Devlet sözünü tuttu! TOKİ, depremin vurduğu kentleri yeniden kurdu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybederken bin 466 kişi ise yaralandı. Depremin etkisiyle 5 bina yıkılırken enkaz altında kalan 45 kişi sağ olarak kurtarıldı. Depremin akabinde bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yapılacak konutların bir yıl içerisinde teslim edileceğini söyledi. Ardından TOKİ ve AFAD tarafından depreme dayanıklı 21 bin konut ve 479 işyeri inşa edilerek vatandaşlara teslim edildi.
MALATYA'DA HEM AFET HEM KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTU
Malatya'da ise 8 bin 405 konut yapılması için harekete geçildi. Bunlardan 4 bin 891'i afet, 2 bin 922'si kentsel dönüşüm, 592'si ise sosyal konut olarak planlandı. Şimdiye kadar 5 bin 174 konut teslim edildi. Ayrıca bin 592 köy evi yapılırken bunlardan bin 173'ü teslim edildi. Yapılan 284 ticari birimden 144'ü hak sahiplerine teslim edildi. Hasar gören okulların yerine yeni 9 okul yapıldı.
ELAZIĞLI DEPREMZEDELER NE DEDİ?
"Bir yılda evlerimiz teslim edildi"
Hasan Hüseyin Diken (60) emekli: "Devletimiz bize taahhüt ettiği günde evlerimizi teslim etti. Evlerimiz çok güzel ve sağlam. Kahramanmaraş depremini hissettik ama korkusuz ve rahat şekilde oturuyoruz. TOKİ'nin yaptığı evlerde herkes gönül rahatlığıyla oturabilir. Cumhurbaşkanımız her türlü konuyla ilgileniyor. Kimseyi yalnız bırakmadı. Vatandaşın her türlü ihtiyacını giderdi. Allah devletimize zeval vermesin, Reis'ten razı olsun. Minnettarız."
"Devletimiz bizi açıkta bırakmadı"
Semra Tunç (64) ev kadını: "Devletimiz bizi açıkta bırakmadı. Cumhurbaşkanımız evleri bir yılda teslim etti. Evlerimiz, dört dörtlük ve sağlam. Depremde bir çizik bile oluşmadı. Çok memnunuz. Cumhurbaşkanımızdan da çok razıyız."
"Verdiği sözü de tuttu"
Sedat Erdoğan (54) emekli: ise, "Cumhurbaşkanımız bizimle çok ilgilendi. Verdiği sözü de tuttu ve evlerimizi de bir yıl içinde teslim etti. Evlerimiz dört dörtlük. Depremi hissetsek bile eski evlerimiz gibi şiddetli hissetmiyoruz."
MALATYALI DEYREMZEDELER NE DEDİ?
"Cumhurbaşkanımız ne derse yapar"
Nevzat Çakıl, "Bun doğal bir afet Sağ olsun devletimiz verdiği sözleri yerine getirip, insanlara daha güzel yaşam alanları oluşturdu. Evimizde rahat rahat oturuyoruz. Cumhurbaşkanımız ne dediyse yapar. Elazığ depreminde kentsel dönüşüme karşı çıkanlar bugünde aynı senaryoyu sahneliyor. Biz deprem mağdurları ise bugün evimizde rahat oturuyoruz. Biz şahidiz. Kentsel dönüşüm vatandaş için bulunmaz nimet. Bu senaryoculara inanmayın, Cumhurbaşkanımız ne derse yapar."
"Çok güvenli"
Murat Balık, "Cumhurbaşkanımız Malatya'yı ziyaret ettiğinde bize söz vermişti ve sözünü tuttu. Evimiz sapasağlam duruyor, çok güvenli ve rahat rahat oturuyoruz. Kahramanmaraş depremini yaşayan vatandaşlarımıza sesleniyorum, reis söz verdiyse yapar"
"Depreme en güvenli yerler, evlerimiz oldu"
Şahin Kurtoğlu, "Evimiz depremde yıkıldıktan sonra devletimiz bize verdiği sözü tuttu. Bugün evlerimizde güvenle oturuyoruz. Binalar çok sağlam. Kahramanmaraş depreminde en güvenli yerler, evlerimiz oldu."