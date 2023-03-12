Devlet sözünü tuttu! TOKİ, depremin vurduğu kentleri yeniden kurdu

MALATYA'DA HEM AFET HEM KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTU

Malatya'da ise 8 bin 405 konut yapılması için harekete geçildi. Bunlardan 4 bin 891'i afet, 2 bin 922'si kentsel dönüşüm, 592'si ise sosyal konut olarak planlandı. Şimdiye kadar 5 bin 174 konut teslim edildi. Ayrıca bin 592 köy evi yapılırken bunlardan bin 173'ü teslim edildi. Yapılan 284 ticari birimden 144'ü hak sahiplerine teslim edildi. Hasar gören okulların yerine yeni 9 okul yapıldı.