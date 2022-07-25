Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu üzerinden bekçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, DSİ taşra teşkilatında bekçi olarak çalıştırılmak üzere KPSS şartsız 50 sürekli işçi alacak. Başvuruda bulunacak kişilerin 18-40 yaş arasında ve en az lise ve dengi okuldan mezun olmaları isteniyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ''DSİ bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?'' soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte İŞKUR ile 2022 DSİ 50 bekçi alımı başvuru ekranı ve ilan ile ilgili ayrıntılar…
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesine çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu üzerinden 50 bekçi alımı yapacak. DSİ bekçi alımı başvuruları, 25 - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.
İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlükleri veya www.iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapabilecek.
1- 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
3- 18 yaşını tamamlamış olmak.
4- İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982 tarihinden sonra doğmuş olmak)
5- Son başvuru tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmak
6-Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek.
7- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak
8- Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak.
9- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak