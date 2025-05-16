Devlet Tiyatroları sanatçılarından akıl almaz küfür ve hakaretler! Müdür yardımcısına linç kampanyası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Genel Müdürü ve kadrosuna bağlı görev yapan bir Devlet Tiyatroları Müdür Yardımcısı, yapılan yorum ve gönderilerde sosyal medya linç edildi.

Devlet Tiyatroları sanatçısı olan Miraç Eronat'ın skandal paylaşımları dikkat çekti. Eronat bir paylaşımında, "Hayır yani şuuru biraz… O koltukta ne kadar kalacaksın?" derken, başka bir paylaşımında, "Ayaklar baş olmuş… Bunlar zaten eleştiri almazlarsa bir b* olamayacaklar" diye yazdı. Miraç Eronat, sanatçının diline yakışmayan küfürle birlikte, kurum personelini aşağılayan açık bir hakarette bulundu. Hızını alamayan Eronat, "O koltuklarda hep oturacakmışsın gibi geliyor sana değil mi küçük kız! İsmini cismini sahnede fark ettirememiş minik!" diye hakarette bulundu.

PAZARDA AKŞAM BEŞTE KALAN SEBZESİN

Deniz Keyf, "Sen Etimesgut pazarında akşam beşte tezgahta kalan sebzesin!" diye yazdı. Deniz Keyf başka bir paylaşımında ise "Tasmanı hazırla, beraber kuçu kuçu gezeceğiz" şeklinde hakarette bulundu. Pınar Gün, "Uyarıyormuş! Ben seni uyarıyorum, ayağını denk al!" diye yazarken, Rengin Samurçay, ""Ayaklar baş olmuş… Ayaklarını bir denk alıp kendilerine gelsinler" diye paylaşım yaptı. Eronat Miraç, "Bir süre sonra bunların kötü oyunculuğunu kaldıramadıkları için gelmeyecek seyirci" şeklinde yazdı.

KÜFÜRLER HAVALARDA UÇUŞTU

Devlet tiyatroları sanatçıları sadece yöneticileri değil seyircileri de aşağıladı. Miraç Eronat, "Seyirci zaten parasızlıktan gelmiyor, sonra da bu kötü oyuncuları izlemek istemeyecek" diye yazdı. Pınar Gün adlı sahne sanatçısının 1 Nisan tarihli paylaşımında küfürler havalarda uçuştu. Gün, "İnsanların ikiyüzlülüğünden, …t korkusundan, yalakalığından, tutarsızlığından, kahpeliğinden, yavşaklığından, bencilliğinden, yetersizlikten kaynaklı hıncından bıktım usandım artık. Çok o.ç. var… çooook!" dedi.

HÜKÜMETİN YANINDA TAVIR SERGİLEYEMEZ

Pınar Gün başka bir paylaşımında ise, "Burası hükümetin tiyatrosu değil. Devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olan devletin tiyatrosu! Demokrasi ve özgürlük mücadelesinde tek bir satır yazmayan hükümetin yanında yer alan bir tavır sergilemesi kabul edilemez. Yarın bir gün; başımıza bir iş geldiğinde tutunacak tek bir dalımız, destek istemeye yüzümüz kalmayacak. Ez cümle, demokrasi, özgürlük, seçme hakkı için köprüden önce son çıkış" yazdı.