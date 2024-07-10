Devlet üniversitelerindeki 2. öğretim programları kapatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. Öte yandan mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme ve bazı temel bilim program kontenjanları da azaltılacak. Geçen sene 1308 ikinci öğretim programına 80 bin öğrenci yerleşmişti. YÖK, programlar dönüştürülürken toplam kontenjanın korunduğunu açıkladı. 259. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'nda konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, "Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir" dedi. Programlar dönüştürülürken devlet ve vakıf üniversitelerindeki toplam kontenjan korundu. Kapatılan programların kontenjanları, açılan istihdam odaklı yeni programlara tanınarak yaklaşık 1 milyon kontenjanın tamamı muhafaza edildi. Sonuç olarak geçen yıla göre toplam kontenjan sayısında herhangi bir düşüş olmadı.Beşeri sermaye dâhil olmak üzere ülkenin kaynaklarının etkin kullanımı konusunda çok hassas davrandıklarına işaret eden YÖK Başkanı Erol Özvar şöyle devam etti: "Bir taraftan istihdam odaklı yeni programlarla üniversitelerimize ilave kontenjanlar verilirken diğer taraftan da mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlardaki eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek amacıyla piyasa beklentilerinin üzerinde mezuniyete yol açan kontenjanlarda ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılmış ve öğretim elemanları sayısı, derslik ve benzeri kapasite dikkate alınarak düşürülme yoluna gidilmiştir. Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur."