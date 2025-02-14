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Giriş Tarihi: 14.2.2025 09:50 Son Güncelleme: 14.2.2025 10:35

Devletim benim ve bebeğim için geldi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde normal doğum yapmak isteyen ancak kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen 3 çocuk annesi Saadet Birgin (25), Kozan Devlet Hastanesi tarafından özel sağlık hizmeti aracıyla evinden alınarak hastanedeki anne oteline getirildi. Saadet Birgin “Kar yağışından dolayı hastaneye gidemiyordum. Ayrıca aracımız da yoktu. Devletimizden Allah razı olsun. Benim ve bebeğim için geldiler” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Devletim benim ve bebeğim için geldi

Tufanbeyli'nin Doğanlı Mahallesi'nde yaşayan Saadet Birgin, 39 haftalık olan 4'üncü bebeğini normal doğum ile dünyaya getirmeye karar verdi. Ancak Birgin ailesi aşırı kar yağışı ve araçlarının olmaması nedeniyle durumu Tufanbeyli Aile Hekimi Dr. Melike Bekmezulaşan'a söyledi. Aile hekimi de konuyu Sağlık Müdürlüğü'ne iletti. Hemen harekete geçen sağlık ekipleri, 130 kilometre uzaklıkta bulunan Birgin ailesinin evine ulaştı ve Kozan Devlet Hastanesi anne oteline getirdi.

HASTANEYE GİTME İMKANIMIZ YOKTU

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen annenin 3 kilogram olan bebeğini dünyaya getirmek için normal doğum için sürecin başarıyla ilerlediği belirlendi. 4'üncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Saadet Birgin, "Devletimizden Allah razı olsun. Benim ve bebeğim için geldiler. Normal doğum yapmak istiyorum. İmkanlarımız olmadığı ve kar yağışı nedeniyle Kozan'a gitme imkanım yoktu. Özel otel konforunda ilk kez böyle bir doğumum olacak. Çok sevinçliyim" dedi.

DEVLETİMİZ SEFERBER OLDU

Öte yandan evlerine gelen sağlık ekiplerine teşekkür eden kayınvalide Nurgül Birgen ise "6 çocuğum var. 2 çocuğumu o zamanlar imkânsızlıklar nedeniyle evde doğurmak zorunda kaldım. Ama şimdi gelinim için devletimiz seferber oldu" ifadelerini kullandı. Uzman Doktor Çağrı Yapar ise, "Sağlık Bakanlığımızın Anne Dostu Hastane Projesi ve Anne Oteli ile normal doğum yapmak isteyen ama imkanı olmayan, uzakta olan riskli hamilelere çok güzel imkanlar sunuyor" diye konuştu.

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Devletim benim ve bebeğim için geldi
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