Devletimiz bir yılda mucize gerçekleştirdi







Nuran Yazgan) MALATYA'YI HİÇ YALNIZ BIRAKMADILAR: Konutların teslimi için gece gündüz çalışıldı. 'Malatya sahipsiz' diyorlar, asla sahipsiz değil. Biz 40 yıllık karanlık bir binada oturuyorduk, burası ferah ve aydınlık. Kapıyı açtığımda burası benim cennetim gibi geldi. Anlatamayacağım kadar çok sevindim.

(Nuran Yazgan'ın eşi Adil Yazgan) ARTIK DEPREM KORKUSU

YAŞAMIYORUZ: Yeni konutumuzda deprem korkusu olmadan yaşıyoruz. Evlerin bu kadar güzel olacağını ve sosyal yönleriyle bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Parkıyla, otoparkıyla her şey dört dörtlük. Bu gece yine deprem oldu, uyandım ama kalkmadım. 'Bir şey olmaz' diye düşündüm.

(Nurten Karadağ) HAYAL BİLE EDEMEZDİM: Böyle bir evim olacağını hayal bile edemezdim. Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Bir yıl içinde evimize kavuştuk. Hayallerimin ötesinde oldu. Murat oğlum verdiği sözü tuttu.