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Giriş Tarihi: 1.11.2023 07:41

Devletin hazine arazisini sahte tapu ile satmaya kalktılar

Ankara’da dolandırıcılar kendilerini bakanlık görevlisi, uzman, müdür ve tapu memuru olarak tanıtarak devletin hazine arazilerini sahte tapu senetleri ile sattıkları ortaya çıktı. Suç şebekesi üyelerinin, 2021’de aynı suçtan 150 kişiyi 300 milyon lira dolandırmaktan tutuklandıkları, cezaevinden çıkınca işlerine kaldıkları yerden devam ettikleri belirlendi. Şebekenin dolandırıcılık yöntemlerine SABAH ulaştı. Kıskaca aldıkları mağdurları Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın çevresinde bulunan kafelerde buluşma ayarlayan ve ziyaretçi gibi girdikleri bakanlık binası içerisinde mağdurlara sözde bakanlık görevlisi olarak kendilerini tanıtan şebeke üyelerinin satış ya da kiralama sözleşmesi imzalattıkları belirlendi. Ankara polisinin düzenlediği operasyonda şüphelilerden 6’sı tutuklanırken 2’si adli kontrol ile serbest bırakıldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Devletin hazine arazisini sahte tapu ile satmaya kalktılar

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda; kendilerini bakanlık görevlisi, uzman, müdür ve tapu memuru olarak tanıtarak Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait hazine arazilerinin sözde satışı vaadiyle düzenledikleri sahte tapu senetleri ile dolandırıcılık faaliyetinde bulunan suç şebekesini tespit etti.

CEZAEVİNDEN ÇIKTILAR KOLLARI SIVADILAR
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şebeke ile ilgili önemli detaylara ulaştı. Şüphelilerden bazılarının, 2021 yılında yine Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait hazine arazilerinin sahte tapu senetleriyle sözde satışı ile mağdur edilen 150 kişiden toplam 300 milyon lira dolandırılması olayına karıştıklarını tespit etti. Ayrıca; yürütülen soruşturma kapsamında bir dönem tutuklu kaldıkları, cezaevinden çıkar çıkmaz ise yeniden suça karıştıklarını belirledi.

Şebekenin mağdurları nasıl dolandırdığına SABAH ulaştı. Mağdurlara, kendilerini sözde bakanlık görevlisi, uzman, müdür ve tapuda memuru olarak tanıtarak güven sağladıkları belirlendi. Değeri yüksek hazine arazilerinin doğrudan satışı için mağdurlarla kamu görevlisi rolünde irtibat kurdukları tespit edildi.

BAKANLIK BİNASINI DOLANDIRICILIKTA KULLANDILAR
Kıskaca aldıkları mağdurlarla Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığının çevresinde bulunan kafelerde buluşma ayarladıkları ve ziyaretçi gibi girdikleri bakanlık binası içerisinde mağdurlara sözde bakanlık görevlisi olarak tanıttıkları şebeke üyesi ile satış ya da kiralama sözleşmesi imzalattıkları ortaya çıktı.

ŞEBEKE ÜYESİ TAPU MEMURU OLDU
Sözleşme imzalatılan mağdurları daha sonra Tapu Müdürlüğüne götürdükleri ve ziyaretçi gibi girdikleri Tapu Müdürlüğü binasında sözde tapu memuru olarak tanıttıkları şebeke üyesi ile sahte tapu senedi verdikleri belirlendi. Sahte tapu senedi verilen mağdurlara tapularını 21 gün sonra e-Devlette görebileceklerini söyledikleri tespit edildi.

BAKANLIĞA ECRİMİSİL BEDELLERİNİ YATIRDILAR
Mağdurlara, güven duygusu oluşturmak ve eyleme inandırıcılık kazandırmak için Hazine ve Maliye Bakanlığının banka hesabına sözde satışı yapılan arazilerin ecrimisil bedellerini yatırdıkları, adli takibattan kaçınmak için kendisini sözde bakanlık görevlisi ve tapu memuru olarak tanıtacak yeni üye ayarladıkları ortaya çıktı. Ayrıca yeni şebeke üyelerinin de daha önce dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından işlem görmemiş olmalarına dikkat ettikleri tespit edildi.

MAĞDURLARDAN 5 MİLYON TL VURGUN
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü soruşmanın tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Suç şebekesinin 5 mağduru 3 milyon 500 bin Türk lirası ve 46 bin avro dolandırdıkları belirlendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklama istemiyle adli makamlara teslim edildi. Ankara Sulh Ceza Hâkimliği, 6 şüpheli hakkında tutuklama, 2 kişi hakkında ise; adli kontrol tedbir kararı verdi.

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Devletin hazine arazisini sahte tapu ile satmaya kalktılar
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