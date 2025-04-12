Devrildikten sonra alev alan TIR’ın sürücüsü öldü

Kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolu Koyulhisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Muhammed Emin Tunç idaresindeki 08 K 7068 plakalı TIR, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Devrilen TIR ön kısmından yanmaya başladı. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede TIR şöförü Muhammed Emin Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Şoförün cenazesi Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.