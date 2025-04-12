Haberler Yaşam Haberleri Devrildikten sonra alev alan TIR'ın sürücüsü öldü
Giriş Tarihi: 12.4.2025 11:31 Son Güncelleme: 12.4.2025 11:34

Devrildikten sonra alev alan TIR'ın sürücüsü öldü

Sivas'ta kontrolden çıkarak yol kenarına devrildikten sonra alev alan TIR'ın sürücüsü Muhammed Emin Tunç hayatını kaybetti.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Devrildikten sonra alev alan TIR’ın sürücüsü öldü

Kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolu Koyulhisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Muhammed Emin Tunç idaresindeki 08 K 7068 plakalı TIR, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Devrilen TIR ön kısmından yanmaya başladı. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede TIR şöförü Muhammed Emin Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Şoförün cenazesi Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Devrildikten sonra alev alan TIR'ın sürücüsü öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz