Haberler Yaşam Haberleri Devrilen ATV'nin altında can verdi
Giriş Tarihi: 7.12.2023 18:29 Son Güncelleme: 7.12.2023 18:33

Devrilen ATV'nin altında can verdi

Kocaeli Kartepe İlçesinde kullanmış olduğu ATV'nin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Halil Topçu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
Devrilen ATV’nin altında can verdi

Kartepe ilçesi Maşukiye mevkiinde meydana gelen olayda, Kocaelisporlu eski futbolcu İshak Topçu'nun ağabeyi olduğu öğrenilen Halil Topçu, ATV ile gezintiye çıktı. Topçu'nun kullandığı ATV, gezinti esnasında kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen ATV'nin altında kalan Topçu'yu görenler hemen 112 Acil Çağır Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde, boynu kırılan Topçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan Topçu'nun ölüm haberi başta ailesi ve yakın akrabaları olmak üzere, kendisini tanıyanları yasa boğdu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş’ın Eski Özel Kalemi'nden şok 'Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’ sözleri: İmamoğlu satın aldı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret zammı mesajı! 2024 Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Türkiye Kupası'nda ağızları açık bırakan pozisyon! İmkansızı başardı...
Yunanistan ile yeni dönem: 7 günlük vize muafiyeti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gazze boykotu sonrası Starbucks 11 milyar dolar değer kaybetti!
Son dakika | Antonio Guterres'ten Gazze'deki soykırımı önlemek için flaş adım: O yetkisini ilk kez kullandı
EYT’den emekli olamayanlara kritik uyarı: Sigorta giriş tarihi yetmez eksik primi tamamlayın
Bakan Tunç: BM Soykırım Sözleşmesi'ndeki tüm unsurlar gerçekleşti
İsrail ve İran’a verilen mesaj
ARKADAŞINA GÖNDER
Devrilen ATV'nin altında can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA