Devrilen ATV’nin altında can verdi

Kartepe ilçesi Maşukiye mevkiinde meydana gelen olayda, Kocaelisporlu eski futbolcu İshak Topçu'nun ağabeyi olduğu öğrenilen Halil Topçu, ATV ile gezintiye çıktı. Topçu'nun kullandığı ATV, gezinti esnasında kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen ATV'nin altında kalan Topçu'yu görenler hemen 112 Acil Çağır Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde, boynu kırılan Topçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan Topçu'nun ölüm haberi başta ailesi ve yakın akrabaları olmak üzere, kendisini tanıyanları yasa boğdu.