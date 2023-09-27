Devrilen tankerin sürücüsü öldü

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun Nizip mevkiinde meydana gelen kazada, Gaziantep istikametine giden Abdulmutalip Hazaloğlu yönetimindeki akaryakıt yüklü tanker henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Hazaloğlu sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tankerde bulunan A.A. ise ağır yaralandı.
Hazaloğlu'nun cenazesinin Nizip Devlet Hastanesi morgunda yapılacak otopsinin ardından memleketi Şırnak'a gönderileceği öğrenildi.