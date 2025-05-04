Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, 75 yaşındaki Mürsel Duran'ın kullandığı traktör, Oğuzlar-İskilip kara yolu üzerindeki Ceviz köyü yol ayrımı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan sürücü Mürsel Duran, olay yerinde hayatını kaybetti. Oğuzlar ve İskilip belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan Duran'ın cenazesi, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.