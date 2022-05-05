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Giriş Tarihi: 5.5.2022

Devrim niteliğinde yöntem kadavra üzerinde uygulanacak

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Devrim niteliğinde yöntem kadavra üzerinde uygulanacak
Türkiye'de ilk defa pediatrik hastalarda skolyoz tedavisi için İple Gerdirme Tekniği Kadavra Kursu düzenleniyor. Skolyoz tedavisi alanında dünyaca ünlü Prof. Dr. Mehmet Aydoğan ve Alman Prof. Dr. Per Trobisch öncülüğünde yapılacak olan eğitim, Topkapı Koç Üniversitesi Hastanesi'nde 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eğitimle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Aydoğan, "Skolyoz, toplumun yüzde 3'ünü ilgilendiren en sık da ergenlik dönemindeki kız çocuklarının yaşadığı omurganın eğilmesi problemidir. Daha önce omurgayı hareketsiz hale getirerek tedavi ediyorduk. Yeni yöntemde ise iple ya da bantla gerdirerek tedavi ediyoruz. Skolyozu tedavi ederken çocukların omurgasının hareketliliğini koruyan bir yöntem bu. Devrimsel bir niteliği var. Hâlâ dünyada sayılı merkezde uygulanıyor. Şimdiye kadar bu yöntemle ilgili bir kadavra kursu yapılmadı. İlk kez Türkiye'de yapılacak. Bu kursta kadavra üzerinde ameliyat yaparak ülkemizden ve Ortadoğu'dan gelen cerrahlara eğitim vereceğiz" dedi.

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Devrim niteliğinde yöntem kadavra üzerinde uygulanacak
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