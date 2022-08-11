Sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve sıralamaları merak konusu oldu. Önlisans eğitimlerini lisans programına tamamlamak isteyen adaylar "2022 DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması" başlığı altında araştırmalarını gerçekleştiriyor. Tercihlerin yapılacağı tarih ve üniversitelerin puanları yayımlanan tercih kılavuzuyla beraber adaylara duyurulmuş olacak. Peki, DGS 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS tercihleri için ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Geçen yıl tercihler sonuçların açıklanmasından 4 hafta sonra başlamıştı. Konuyla ilgili resmi bilgi tercih kılavuzuyla beraber adayların bilgisine sunulacak.
DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
Taban puanlarının ve kontenjanlarının da kısa sürede açıklanması bekleniyor.
DGS sonuçları ÖSYM'den gelen son dakika haberine göre açıklandı! ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.''
DGS sınav sonuçları, ÖSYM'nin sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.
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