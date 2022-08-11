Sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve sıralamaları merak konusu oldu. Önlisans eğitimlerini lisans programına tamamlamak isteyen adaylar "2022 DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması" başlığı altında araştırmalarını gerçekleştiriyor. Tercihlerin yapılacağı tarih ve üniversitelerin puanları yayımlanan tercih kılavuzuyla beraber adaylara duyurulmuş olacak. Peki, DGS 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...