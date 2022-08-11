Haberler Yaşam Haberleri DGS 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 DGS taban puanları listesi!
Giriş Tarihi: 11.8.2022 10:29

DGS 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 DGS taban puanları listesi!

Dikey Geçiş Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler DGS 4 yıllık üniversite taban puanlarına çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversitelerin lisans programlarına kayıt yapacak olan adaylar ÖSYM'nin resmi sitesinden DGS kontenjanları ve üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları üzerinde incelemelere başladı. Detaylar her sene ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla netleşiyor. Peki, DGS 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

DGS 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 DGS taban puanları listesi!

Sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve sıralamaları merak konusu oldu. Önlisans eğitimlerini lisans programına tamamlamak isteyen adaylar "2022 DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması" başlığı altında araştırmalarını gerçekleştiriyor. Tercihlerin yapılacağı tarih ve üniversitelerin puanları yayımlanan tercih kılavuzuyla beraber adaylara duyurulmuş olacak. Peki, DGS 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Bu yıl DGS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2020 DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, tercihler ne zaman?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihleri için ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Geçen yıl tercihler sonuçların açıklanmasından 4 hafta sonra başlamıştı. Konuyla ilgili resmi bilgi tercih kılavuzuyla beraber adayların bilgisine sunulacak.

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Taban puanlarının ve kontenjanlarının da kısa sürede açıklanması bekleniyor.

DGS SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU!

DGS sonuçları ÖSYM'den gelen son dakika haberine göre açıklandı! ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.''

DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

DGS sınav sonuçları, ÖSYM'nin sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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DGS 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 DGS taban puanları listesi!
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