DGS başvuru ekranı 2024 || DGS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son başvuru tarihi ne zaman?

DGS başvuruları 10 Mayıs 2024 Cuma günü başladı. Başvuru ekranının erişime açılmasının ardından gözler başvuru ücretine ve nasıl başvuru yapılacağına çevrildi. Adaylar DGS başvuru ücretini yatırarak kayıtlarını tamamlayacak. Peki, DGS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son başvuru tarihi ne zaman? İşte, 2024 DGS başvuru tarihleri ve diğer detaylar…