DGS ek tercih sonuçları açıklanıyor! ÖSYM ile DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

2026 DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması için adayların bekleyişi devam ediyor. İlk yerleştirme döneminde herhangi bir programa kabul edilmeyen ya da kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar nedeniyle oluşan boş kontenjanlar, ek tercih sürecinde yeniden değerlendirmeye açıldı. ÖSYM tarafından 15 Ekim'de saat 14.30'da başlatılan tercih işlemleri, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erdi. Adaylar şimdi yerleştirme sonuçlarının duyurulmasını bekliyor.