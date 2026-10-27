DGS ek tercih sonuçları açıklanıyor! ÖSYM ile DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

2026 DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması için adayların bekleyişi devam ediyor. İlk yerleştirme döneminde herhangi bir programa kabul edilmeyen ya da kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar nedeniyle oluşan boş kontenjanlar, ek tercih sürecinde yeniden değerlendirmeye açıldı. ÖSYM tarafından 15 Ekim'de saat 14.30'da başlatılan tercih işlemleri, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erdi. Adaylar şimdi yerleştirme sonuçlarının duyurulmasını bekliyor.
ÖSYM tarafından yürütülen 2026-DGS ek yerleştirme işlemleri, 15 Ekim 2026'da başladı. Adayların tercihlerini yapabilmeleri için tanınan süre, 22 Ekim Perşembe günü saat 23.59 itibarıyla sona erdi.
ÖSYM, 2026 DGS ek yerleştirme sonuçları için henüz resmi bir tarih açıklamadı. Geçen yıl ek tercih başvuruları 7-13 Ekim günlerinde alınmış, yerleştirme sonuçları ise 17 Ekim'de ilan edilmişti. Önceki yılın takvimi dikkate alındığında, 22 Ekim'de sona eren 2026 ek yerleştirme sürecinin sonuçlarının ekim ayının son günlerinde veya kasım ayının ilk günlerinde açıklanması olası görülüyor.
Ek yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulama yapabilecek. ÖSYM'nin sonuç sistemine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan öğrenciler, yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek. Yerleştirme sonucunu öğrenen öğrencilerin kayıt işlemleri için ilgili üniversitenin açıklamalarını da incelemesi gerekecek.
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