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Giriş Tarihi: 27.10.2026 10:59

DGS ek tercih sonuçları açıklanıyor! ÖSYM ile DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Ön lisans eğitimini lisans düzeyine taşımak isteyen adayların katıldığı ek tercih dönemi, ÖSYM tarafından 15 Ekim’de başlatıldı ve 22 Ekim 2026 saat 23.59’da tamamlandı. Tercih işlemlerini bitiren adaylar, yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği tarihi bekliyor.

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DGS ek tercih sonuçları açıklanıyor! ÖSYM ile DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
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2026 DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması için adayların bekleyişi devam ediyor. İlk yerleştirme döneminde herhangi bir programa kabul edilmeyen ya da kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar nedeniyle oluşan boş kontenjanlar, ek tercih sürecinde yeniden değerlendirmeye açıldı. ÖSYM tarafından 15 Ekim'de saat 14.30'da başlatılan tercih işlemleri, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erdi. Adaylar şimdi yerleştirme sonuçlarının duyurulmasını bekliyor.

2026 DGS EK TERCİH DÖNEMİ TAMAMLANDI

ÖSYM tarafından yürütülen 2026-DGS ek yerleştirme işlemleri, 15 Ekim 2026'da başladı. Adayların tercihlerini yapabilmeleri için tanınan süre, 22 Ekim Perşembe günü saat 23.59 itibarıyla sona erdi.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN DUYURULACAK?

ÖSYM, 2026 DGS ek yerleştirme sonuçları için henüz resmi bir tarih açıklamadı. Geçen yıl ek tercih başvuruları 7-13 Ekim günlerinde alınmış, yerleştirme sonuçları ise 17 Ekim'de ilan edilmişti. Önceki yılın takvimi dikkate alındığında, 22 Ekim'de sona eren 2026 ek yerleştirme sürecinin sonuçlarının ekim ayının son günlerinde veya kasım ayının ilk günlerinde açıklanması olası görülüyor.

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DGS EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Ek yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulama yapabilecek. ÖSYM'nin sonuç sistemine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan öğrenciler, yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek. Yerleştirme sonucunu öğrenen öğrencilerin kayıt işlemleri için ilgili üniversitenin açıklamalarını da incelemesi gerekecek.

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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DGS ek tercih sonuçları açıklanıyor! ÖSYM ile DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
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