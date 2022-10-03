DGS ek tercihler 2022 Ekim ayı güncel durum: DGS ek tercih ne zaman, ÖSYM ile başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

DGS ek tercih tarihleri için gözler ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Kayıt döneminde başvuru yapmayan adaylar boş kontenjanlara yerleştirilecekler. İkinci bir şans niteliği taşıyan DGS ek tercih işlemleri bu noktada adaylar için önemli oluyor. Peki; DGS ek tercih ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte DGS ek tercihleri 2022 son bilgiler.
2022 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
DGS ek tercih tarihleri hakkında henüz açıklama yapılmadı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapıldı. Bu bilgilere göre 14 Eylül'den sonra kayıt yaptırmayan öğrencilerin belirleyeceği boş kontenjanlar açıklanacak.
Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 14 Eylül'de açıklandı. Ek tercihler ise 15 Ekim tarihinde alınmaya başlandı ve 21 Ekim günü saat 23:59'da sona erdi.
Ek tercih tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?
DGS ek tercih boş kontenjan bilgileri henüz belli olmadı. Ek tercih kılavuzu ile boş kontenjanlar belirlenecek.
EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2022-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2022-DGS'ye girmiş ve 2022-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (30,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.